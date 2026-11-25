Суд присяжных в Бруклине признал Huawei и три ее дочерние компании виновными по 10 из 12 пунктов уголовного обвинения. Разбирательство продолжалось 11 недель, а на вынесение вердикта присяжным потребовалось семь дней. В числе подтвержденных обвинений — банковское и электронное мошенничество, сговор с целью обхода американских санкций против Ирана и хищения коммерческих секретов у технологических компаний США.

При этом Huawei удалось избежать двух наиболее серьезных обвинений — в сговоре с целью препятствовать правосудию и нарушении закона RICO, который применяется против организованных преступных группировок. Если бы компанию признали виновной по последнему пункту, ее могли бы официально квалифицировать как преступное предприятие. Это создало бы угрозу конфискации части активов. Адвокат Huawei Брайан Хеберлиг назвал оправдательный вердикт по RICO существенным ударом по позиции американской прокуратуры: по его словам, обвинение пыталось представить всю корпоративную культуру Huawei как основанную на обмане и краже, но присяжные не согласились с такой оценкой.

В центре дела оказались претензии к деятельности Huawei в Иране. По версии прокуратуры, компания вводила международные банки, включая HSBC, Standard Chartered и BNP Paribas, в заблуждение относительно своих операций в стране, чтобы сохранить доступ к расчетам в долларах США. Кроме того, следствие обвиняло Huawei в присвоении технологий других компаний: исходного кода маршрутизаторов Cisco, конструкций антенн Quintel, оборудования Fujitsu и компонента испытательного робота T-Mobile. Защита утверждала, что банки знали о связях Huawei с Ираном, а споры об интеллектуальной собственности касались отдельных эпизодов, часть которых уже урегулировали в гражданских судах.

Huawei заявила, что не согласна и с оставшимися обвинениями, считая их необоснованными с юридической и фактической точек зрения. Компания намерена изучить вердикт и предпринять все необходимые юридические шаги для защиты своих интересов. Приговор назначен на 14 сентября 2027 года. До этого момента Huawei по-прежнему грозят значительные штрафы, а после вынесения решения компания, как ожидается, продолжит оспаривать обвинительный вердикт в апелляционном порядке.