В перспективе запасы воды могут обеспечить топливом экспедиции к Марсу и другие дальние космические миссии

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) представило испытательный образец лунохода LUPEX, который планируется отправить к южному полюсу Луны в 2028 году. Аппарат будет искать запасы воды, потенциально пригодные для производства ракетного топлива.

Миссия реализуется совместно с Индией. По соглашению двух стран индийская сторона разработает посадочный модуль, а Япония займется созданием ровера. Ранее Индия уже успешно посадила аппарат вблизи южного полюса Луны.

Особое внимание ученые уделяют постоянно затененным участкам спутника, куда никогда не попадает солнечный свет. Предполагается, что вблизи поверхности там могут находиться значительные запасы водяного льда. LUPEX предстоит оценить их объем и состав, а также собрать образцы с помощью бурового оборудования.

Представленный прототип оснащен четырьмя опорами. Инженеры проверяют его способность передвигаться по склонам, преодолевать препятствия и работать в условиях вакуума.

В перспективе добытая на Луне вода может стать источником водорода и кислорода для ракетного топлива. Это позволит заправлять космические аппараты непосредственно на спутнике и упростить подготовку дальних экспедиций, в том числе полетов к Марсу.