В дальнейшем появятся новые режимы, включая угадывание по цитатам и описанию сюжета

«Кинопоиск» перезапустил игру «Угадай фильм по кадру» в новом формате. Викторина, впервые появившаяся на сайте в 2007 году, доступна в виде мини-приложения в Telegram. Запуск приурочили ко дню рождения платформы.

В обновленной версии можно угадывать не только фильмы, но и сериалы. До конца года разработчики планируют добавить еще четыре режима: определение фильма по цитате, актерскому или режиссерскому дуэту, описанию сюжета, а также угадывание его рейтинга на «Кинопоиске».

Подборкой загаданных картин занимались редакция платформы, кинокритики, авторы Telegram-каналов, блогеры, артисты и другие представители киноиндустрии. Они выбирали фильмы и сериалы из более чем 1,6 млн карточек энциклопедии «Кинопоиска».

На каждый вопрос отводится 30 секунд, а в одном раунде игроку дается три жизни. За правильные ответы начисляются опыт и внутриигровые монеты. Участники могут повышать уровни, собирать жанровые коллекции, открывать достижения и соревноваться с друзьями в общем рейтинге.

Накопленные монеты можно обменивать на билеты для участия в розыгрышах. Среди призов — промокоды на Яндекс Плюс, билеты в кино, настольная игра «Кинопоиска», книги и автографы известных артистов.