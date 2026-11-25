Huawei представила собственную архитектуру памяти HBM с 64 каналами и 4096-битной шиной. Её описание появилось в предварительной программе международной конференции ISSCC 2027, где компания представит 4 разработки. Для сравнения: стандарт HBM4 использует 2048-битную шину, а предыдущее поколение HBM3E — 1024-битную.

На данный момент подробности конструкции известны лишь из описания программы.

Вместо распространённой технологии TSV, при которой слои памяти соединяются сквозными кремниевыми переходами, Huawei использует гибридное соединение пластин wafer-to-wafer (W2W). Основной управляющий чип соединяется с многослойной структурой из 5 пластин. Такой подход позволяет реализовать другую архитектуру памяти, но предъявляет высокие требования к точности совмещения и качеству соединений, что может сказаться на выходе годных чипов и стоимости производства.

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Согласно опубликованной дорожной карте, ускоритель Huawei Ascend 960, выход которого ожидается в I квартале 2027 года, получит 288 ГБ собственной HBM-памяти с пропускной способностью 9,6 ТБ/с. Это выше заявленных 8 ТБ/с у Nvidia B300 на архитектуре Blackwell. Однако сравнение касается именно пропускной способности памяти, а не общей производительности ускорителей. В следующем поколении Ascend 970 Huawei рассчитывает увеличить показатель до 14,4 ТБ/с.

Собственная HBM уже используется в ускорителях Ascend 950: модель 950PR получила 128 ГБ памяти HiBL 1.0 с пропускной способностью 1,6 ТБ/с, а 950DT — 144 ГБ HiZQ 2.0 с показателем 4 ТБ/с. Если характеристики Ascend 960 подтвердятся, Huawei сделает ещё один шаг к снижению зависимости от зарубежных поставщиков памяти для ИИ-ускорителей.