Российская компания «Новакард», один из крупнейших производителей SIM-карт и банковских карт в стране, может открыть в Нижнем Новгороде завод по сборке и корпусированию микросхем. Официально о запуске проекта компания пока не объявляла, однако косвенным подтверждением планов стали вакансии на HeadHunter и DreamJob. Предприятие ищет инженера-технолога, мехатроника и оператора оборудования для линии сборки чипов.

Судя по описанию вакансий, на новом производстве могут организовать монтаж полупроводниковых кристаллов, микросварку выводов, герметизацию и тестирование готовых изделий. Инженеру-технологу предстоит запускать и настраивать оборудование, а также анализировать производственный брак. По оценке экспертов, речь может идти о полноценной линии сборки и корпусирования микросхем, а не просто об упаковке готовых компонентов.

Создание такого производства может быть связано с планами российских властей повысить уровень локализации SIM-карт и банковских карт. Проект постановления Минпромторга предусматривает введение балльной системы: с 2027 года для признания банковской карты российской потребуется набрать не менее 70 баллов, а SIM-карте — 35. С 2029 года порог для обоих типов изделий должен вырасти до 100 баллов. При этом эксперты предупреждают, что одной лишь сборки и корпусирования недостаточно: для полноценной локализации важно также наладить производство самих полупроводниковых кристаллов.

«Новакард» выпускает более 50 млн изделий ежегодно и поставляет продукцию российским и зарубежным банкам, а также операторам связи.