Цена складного флагмана может составить около 10 000 юаней

Huawei Mate X8 получит увеличенный экран, батарею более 6000 мА·ч и две камеры на 50 Мп ⁠ 1

Huawei готовит складной смартфон Mate X8 с увеличенным внутренним экраном, более ёмкой батареей и обновлённой камерой. Ориентировочная цена составит около 10 000 юаней (примерно 1495 долларов).

Mate X8 оснастят внешним дисплеем диагональю 6,5 дюйма и внутренним экраном на 8,15 дюйма. Обе панели будут защищены сверхтонким стеклом. Для сравнения, Mate X7 предлагает экраны на 6,49 и 8 дюймов соответственно.

Mate X7 Источник изображения: gizmochina // Huawei

Основная камера, как ожидается, получит разрешение 50 Мп, сенсор SC595 оптического формата 1/1,28 дюйма, переменную диафрагму и цветовой фильтр RYYB. Её дополнит 50-мегапиксельный перископический модуль с телеобъективом.

Инженерный образец Mate X8 оснащён аккумулятором ёмкостью более 6000 мА·ч — заметно больше, чем 5525 мА·ч у стандартного Mate X7. Название процессора пока не раскрывается: инсайдер лишь упоминает флагманскую однокристальную систему нового поколения. Ранее в утечках также фигурировал возможный переход на Kirin 9050.