Беспроводное подключение Android Auto может заметно ускорять разрядку аккумулятора смартфона. Об этом сообщило издание Engadget. За час работы с включенными навигацией и музыкой устройство способно потерять до 16% заряда. Одновременно телефон нагревается из-за постоянной работы Bluetooth и Wi-Fi, а также нагрузки на процессор.

Если смартфон дополнительно заряжается от беспроводной панели в автомобиле, температура может повыситься еще сильнее. При перегреве устройство способно замедлять зарядку, снижать производительность и ограничивать работу мобильного интернета, в том числе 5G.

Снизить нагрев и расход энергии поможет несколько настроек. В частности, переход с 5G на LTE может увеличить время автономной работы. Для навигации и прослушивания музыки скорости LTE обычно достаточно. Также рекомендуется отключить трехмерные здания в Google Maps и заранее загружать карты маршрута. Последнее позволит сократить использование мобильного интернета, хотя при отсутствии сети приложение не сможет учитывать пробки и оперативно перестраивать маршрут.

Важную роль играет и расположение смартфона. Вместо держателя на приборной панели под прямыми солнечными лучами лучше использовать крепление на вентиляционной решетке, направив на устройство прохладный воздух. При длительных поездках проводное подключение Android Auto через USB также может уменьшить нагрев по сравнению с беспроводной зарядкой. Однако скорость зарядки зависит от характеристик автомобильного USB-порта.