В компании пересматривают инженерные процессы и обещают научиться восстанавливать работу сервисов по всему миру менее чем за час

Компания Microsoft объявила внутренний режим повышенной готовности Code Red после масштабного сбоя Exchange Online и Outlook, который произошел 12–13 ноября 2026 года и продолжался около суток. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.

Из-за сбоя миллионы пользователей по всему миру лишились доступа к электронной почте. Также возникли перебои в работе Teams, Copilot и других сервисов Microsoft 365.

В компании признали, что инцидент стал самым масштабным по числу затронутых клиентов за всю историю Exchange Online. Причиной сбоя оказалась ошибка масштабирования Windows, которая появилась на сетевых шлюзах Microsoft 365 еще в июле, но долгое время оставалась незамеченной. Компания заявила, что инцидент не был связан с кибератакой или работой ИИ-агентов.

В рамках Code Red Microsoft пересматривает подходы к предотвращению аварий и восстановлению сервисов. Среди приоритетов — распределение нагрузки между регионами, разделение сетевого трафика и ускорение восстановления инфраструктуры. Компания намерена сократить время устранения будущих масштабных сбоев до одного часа, а также задействовать ИИ-агентов для анализа состояния систем и поиска причин неполадок.

Для контроля изменений руководство Microsoft ввело ежедневные совещания с инженерными командами и еженедельные проверки прогресса. В компании также признали, что во время ноябрьского инцидента специалистам было сложно координировать работу: более 11 тыс. сообщений обсуждались в 11 чатах Teams, а диагностические данные находились в разрозненных системах.