Технология формирует цифровой отпечаток машины и позволяет сопоставлять ее с более ранними поездками

Закрытый номер не поможет: «Автодор» подключает ИИ к поиску машин с нечитаемыми номерами ⁠ 7

«Автодор» внедряет систему на основе искусственного интеллекта, которая позволяет распознавать автомобили с закрытыми или нечитаемыми государственными номерами. Для идентификации используются совокупность визуальных характеристик машины и данные о ее предыдущих поездках по платным дорогам.

Как рассказала ТАСС заместитель председателя правления госкомпании по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова, технология формирует своеобразный цифровой отпечаток автомобиля. Это позволяет установить его личность даже в случаях, когда камера не может считать номерной знак.

На начальном этапе систему проверяли на небольшом количестве записей. Каждое совпадение дополнительно анализировали специалисты вручную. По словам Эркеновой, в ходе этой проверки ошибок не обнаружили.

Необходимость разработки связана в том числе с погодными условиями, из-за которых камеры иногда не могут распознать регистрационные знаки. В результате поездка по платной дороге может остаться без начисления платы. Новая технология должна помочь выявлять такие случаи и точнее идентифицировать транспортные средства.