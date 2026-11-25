Технология позволяет многократно перерабатывать ядерное топливо и повторно загружать его в энергоблок

Шаг к бесконечному рециклу ядерного топлива: «Росатом» научился повторно использовать ядерное топливо в одном и том же реакторе ⁠ 6

На четвертом энергоблоке Белоярской АЭС началась опытно-промышленная эксплуатация дважды переработанного ядерного топлива в реакторе на быстрых нейтронах БН-800. Таким образом, «Росатом» впервые в мире подтвердил возможность многократного использования ядерного топлива непосредственно на промышленном энергоблоке.

Речь идет об уран-плутониевом топливе, изготовленном из плутония, который выделили из ранее облученной в этом же реакторе топливной сборки. Полученный материал вновь использовали для производства топлива, предназначенного для БН-800. Технология предполагает повторение этого процесса, что позволяет организовать замкнутый ядерный топливный цикл.

Ранее отработанное топливо из традиционных реакторов уже перерабатывали и применяли в быстрых реакторах, однако повторный рецикл внутри одной системы был реализован впервые.

Новая топливная сборка изготовлена с применением усовершенствованной технологии получения плутония. Она позволила сократить число производственных операций без изменения характеристик топлива. Серийный выпуск МОКС-топлива для БН-800 организован в Железногорске. Там же создают мощности для обеспечения будущего реактора БН-1200М.

Замыкание топливного цикла должно повысить эффективность использования урана и плутония, сократить объем радиоактивных отходов и снизить зависимость атомной энергетики от запасов природного урана. Полученные результаты станут основой для развития реакторов IV поколения.