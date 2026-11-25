Премьера семейства Nova Lake-S, согласно предварительным данным, состоится в Германии в конце февраля 2027 года

28 ядер, 144 МБ кэша и 5,5 ГГц. Раскрыты характеристики Core Ultra 9 4970K BFC, а также еще 6 моделей CPU новой линейки Intel Core Ultra 4000 ⁠ 7

Ресурс VideoCardz опубликовал характеристики семи моделей настольных процессоров Intel Core Ultra 4000 поколения Nova Lake-S.

Флагманом линейки станет Core Ultra 9 4970K BFC с 28 ядрами (8 производительных, 16 энергоэффективных и 4 маломощных). CPU получит 144 МБ кэш-памяти третьего уровня, максимальная частота составит 5,5 ГГц, потребляемая мощность — 125 Вт. Обычный Core Ultra 9 4950K также будет иметь 28 ядер, но только 36 МБ кэша, а частота будет чуть ниже — 5,4 ГГц. Core Ultra 9 4900 BFC получит 22 ядра и 120 МБ кэша, частота составит 5,3 ГГц, TDP — 65 Вт.

В серии Core Ultra 7 будут два 24-ядерных процессора: 4870K BFC и 4850K. Частота обоих составит 5,2 ГГц, объём кэша — 144 и 36 МБ соответственно. Младшие Core Ultra 5 4650K и 4650KF получат по 22 ядра и 30 МБ кэша, частота составит 5,1 ГГц. Потребляемая мощность всех перечисленных моделей, кроме 65-ваттного Core Ultra 9 4900 BFC, — 125 Вт.

Все семь процессоров, согласно утечке, будут поддерживать оперативную память DDR5-8000 (против DDR5-6400 у нынешних Arrow Lake-S). Максимально поддерживаемый объем ОЗУ — 256 ГБ. Также будет поддержка до 24 линий PCIe и встроенный нейропроцессор производительностью 77 TOPS.

Премьера настольной платформы Nova Lake-S ожидается в Берлине с 22 по 25 февраля 2027 года. Но материнские платы, скорее всего, начнут показывать раньше — на выставке CES 2027.

Информация получена из документа с параметрами квалификационных образцов (QS), поэтому частоты и другие характеристики ещё могут измениться к моменту выхода серийных моделей.