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    24 ноября 2014

    Планшет Xiaomi стоимостью менее 100 долларов будет поддерживать LTE: Размер дисплея бюджетного планшета Xiaomi равен 9,2 дюйма

    22:4542

    Скрытный бэкдор Regin наследует «лучшие» качества Stuxnet: Специалисты не смогли найти действующие методы лечения

    21:3428

    Sonim XP6 — защищённый смартфон с огромным аккумулятором и механической клавиатурой: Смартфон Sonim XP6 защищён от всех бед

    21:0837

    Samsung может готовить к выпуску новую серию доступных смартфонов: Серию откроет устройство под индексом SM-E500F

    20:3014

    Вскрытие позволило узнать, на какой платформе построены умные часы Sony SmartWatch 3: Специалисты ABI Research разобрали умные часы Sony SmartWatch 3

    20:1417

    Массивы Winchester Systems FlashDisk получили жесткие диски со встроенным шифрованием: Семейство массивов накопителей Winchester Systems FlashDisk включает в модели с числом отсеков до 24

    19:403

    В этом квартале будет продано 71,5 млн смартфонов Apple iPhone, полагают аналитики KGI: Смартфонов iPhone 6 продается вдвое больше, чем iPhone 6 Plus

    19:0738

    Смартфон Panasonic Eluga I уже можно купить за $177: Смартфон Panasonic Eluga I поддерживает две карточки SIM

    18:241

    Samsung может сменить главу мобильного подразделения: Samsung хочет поставить во главе мобильного подразделения руководителя подразделения бытовой техники

    17:5017

    В базе TENAA замечен смартфон Oppo 3007: Смартфон Oppo 3007 получил дисплей размером 4,7 дюйма

    17:491

    Семейство карт памяти Patriot LX расширено моделями емкостью до 256 ГБ: Новинки уже можно приобрести

    17:462

    Xiaomi собирается выпустить устройство для «умного дома»: Реальной заинтересованности в решениях для «умного дома» у потребителей еще нет

    17:243

    Семейство смартфонов Sony Xperia Z4 будет анонсировано раньше Galaxy S6, но получит другую SoC: С приближением анонса все станет на свои места

    16:3918

    Intel продолжит субсидировать мобильные решения: Субсидии Intel помогают производителям снизить затраты на каждое мобильное устройство на $20-30

    15:219

    Чистое золото может украсить корпус планшета Apple iPad Air 2: За определенную доплату

    15:1921

    Смартфон Lenovo A858T основан на платформе MediaTek MT6732 и ориентирован на женскую аудиторию : Смартфон Lenovo A858T оценён в $210

    15:132

    К 2025 году объем жестких дисков достигнет 100 ТБ, уверены члены консорциума ASTC : Среднегодовой рост плотности магнитной записи в период с 2017 по 2025 год составит 30%

    14:5217

    Google закрыла все демонстрационные залы для показа очков Google Glass: Google закрыла официальные точки для демонстрации умных очков

    13:5821

    Корпус Corsair Carbide 330R Titanium Edition рассчитан на платы размером до E-ATX: Корпус Corsair Carbide 330R Titanium Edition стоит $100

    13:254

    Серию процессорных СВО Enermax Liqmax II открыли модели Liqmax II 120S и Liqmax II 240: В комплект поставки СВО Enermax Liqmax II входит порция термопасты Dow Corning TC-5121

    12:592

    Tesoro обещает показать на Dreamhack 2014 новые игровые механические клавиатуры: В экспозицию Tesoro войдут также наушники Kuven.pro и другие игровые новинки

    11:552

    Мобильные графические решения Litho XT и Strato Pro замечены в базе данных индийской таможни: Модуль Litho XT выполнен в типоразмере MXM-A, Strato Pro — в типоразмере MXM-B

    08:303

    Samsung просит ITC запретить импорт в США микросхем Nvidia и продукции, в которой они используются: Компания Samsung ответила на действия Nvidia

    08:0041

    Начались продажи игровых мини-ПК Alienware Alpha: Конфигурация Alienware Alpha может включать разогнанную 3D-карту Nvidia GeForce GTX 860M

    07:0016

    Всемирная олимпиада роботов впервые прошла в России: В финал WRO 2014 прошли 14 российских команд

    00:006

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