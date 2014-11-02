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    2 ноября 2014

    Выпуск модульных смартфонов Project Ara начнется в будущем году: Пока неясно, как воспримут идею модульных смартфонов потребители

    19:4753

    Линейка процессоров Intel Core M пополнилась моделями Core M 5Y10c, Core M 5Y31, Core M 5Y51 и Core M 5Y71: Intel пока не указывает стоимость новых CPU

    18:4525

    Ноутбук MSI GT80 Titan оснащен механической клавиатурой: Ноутбук MSI GT80 Titan весит 4,7 кг

    18:4210

    В мыши Rapoo Vpro V900 используется датчик разрешением 8200 точек на дюйм: Мышь Rapoo Vpro V900 имеет семь кнопок

    13:403

    Vivo готовит обновленную версию «музыкального смартфона» X5: Базисом Vivo X5V, вероятно, стала SoC Qualcomm Snapdragon 615

    13:10

    Системная плата MSI X99S MPower ориентирована на энтузиастов разгона: На плате MSI X99S MPower есть восемь слотов для модулей памяти DDR4 и четыре слота PCI Express 3.0 x16

    12:365

    3D-карта Nvidia GeForce GTX 980 тоже выйдет в варианте с 8 ГБ памяти: Выход Nvidia GeForce GTX 980 с 8 ГБ памяти ожидается в текущем месяце

    09:005

    Высота процессорного охладителя EverCool HPS 810CP — 27,4 мм: Процессорный охладитель EverCool HPS 810CP рассчитан на процессоры с TDP до 95 Вт

    08:307

    TSMC отстает от Samsung в использовании технологии FinFET: В 2015 году Samsung Electronics займет 53% рынка контрактного производства микросхем FinFET

    08:0019

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