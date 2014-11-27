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    27 ноября 2014

    Высота процессорного охладителя Phanteks TC12LS равна 74 мм: Продажи Phanteks TC12LS стартуют в декабре по рекомендованной цене $40

    21:267

    Китайские производители смартфонов увеличили поставки на другие рынки на 53% в годовом выражении: Китайские компании стали продавать больше смартфонов зарубеж

    21:01105

    Найденные на свалке и восстановленные части компьютера ENIAC впервые выставлены для широкого обозрения: ENIAC — первый электронный цифровой компьютер общего назначения, который можно было перепрограммировать

    20:2127

    В боковых стенках компьютерного корпуса Lian Li PC-Q33W есть окна: Корпус Lian Li PC-Q33W оценен производителем в $125

    19:4113

    Leef Technology анонсировала карты памяти Leef PRO объемом 128 ГБ:

    19:333

    В каждой чашечке гарнитуры Asus Strix 7.1 смонтированы пять динамиков: "Совиная" серия Asus получила пополнение

    19:236

    Анонсированы продажи компьютерных корпусов Cougar QBX M1 : Производитель называет Cougar QBX M1 самым компактным корпусом типоразмера mini-ITX, вмещающим полноразмерные 3D-карты

    19:124

    EK Water Blocks Vardar: вентиляторы для систем жидкостного охлаждения: Новинки ожидаются в продаже уже в следующем году

    18:252

    В серию SSD Mushkin Reactor входят накопители объемом только 1 ТБ: О пополнении другими объемами не сказано

    17:3813

    Мини-ПК CuBoxTV заключен в кубический корпус со сторонами 2 дюйма: Основой миниатюрного ПК стала SoC Freescale

    16:5912

    Фитнес-браслет Lenovo появится только в следующем году: Партнёр Lenovo только готовится приступить к началу производства фитнес-браслета компании

    15:253

    Смартфон Meizu MX3 подешевел до $210: Meizu снизила цены на смартфон MX3

    14:4511

    Принцип технологической нейтральности действует уже в 77 регионах России: К середине 2014 года технологическая нейтральность для сетей LTE была реализована в самых популярных частотных диапазонах

    14:394

    LG готовит новый планшет с процессором Intel Haswell: Новый планшет LG получит процессор Intel Haswell

    14:179

    Моноблочный ПК Eurocom Uno 4 может быть оснащён процессором Intel Core i7-4910MQ: Моноблочный ПК Eurocom Uno 4 стоит $1008

    13:422

    Число пользователей интернета превысило три миллиарда: Без подключения к Глобальной сети остается еще 4,3 млрд человек

    13:3911

    Подразделение LG Mobile Communications возглавит президент LG Corp.: LG сменит главу мобильного подразделения

    12:253

    Компания HP опубликовала отчет за четвертый квартал 2014 финансового года и за год в целом: За год HP удалось получить доход в размере 111,5 млрд долларов

    09:001

    Владельцы новых смартфонов Apple стали реже использовать планшеты: Новые смартфоны Apple создают конкуренцию планшетам

    09:0051

    Акции производителей сапфира выросли на фоне новых слухов о намерении Apple использовать данный материал: По новым слухам, Apple всё-таки будет использовать сапфир в следующем поколении смартфонов

    08:3011

    Миниатюрный контроллер Flow призван заменить мышь: К компьютеру или мобильному устройств Flow подключается по Bluetooth LE 4.1

    08:3019

    Компания Super Talent выпускает модули памяти DDR4-2133 объемом 4 и 8 ГБ: Модель Super Talent F21EA4GS имеет объем 4 ГБ (512 МБ х72), F21EB8GS — 8 ГБ (1 ГБ х72)

    08:0013

    Производители будут сокращать ассортимент планшетов в следующем году : Asus, Samsung и Lenovo сократят количество новых моделей планшетов в 2015 году

    07:4525

    Apple прекратит выпуск смартфона iPhone 5c в середине следующего года: Смартфон Apple iPhone 5c будет производиться ещё полгода

    07:1524

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