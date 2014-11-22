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    22 ноября 2014

    Компания Samsung Display показала новые прототипы складных дисплеев OLED и самый большой в мире прозрачный дисплей OLED: Гибкие дисплеи OLED выбраны Samsung Display как одно из трех основных направлений развития

    19:4736

    Проблема со стабилизатором камеры смартфона Apple iPhone 6 Plus носит не единичный характер, но Apple ее пока не признает: На сайте Apple, на форуме пользователей ее продукции, обсуждение дефекта продолжается уже месяц

    17:44149

    Apple придется заплатить за ценовой сговор с торговцами электронными книгами: Из 450 млн долларов 400 млн причитается потребителям, 50 — адвокатам

    15:2757

    Motorola отзывает смартфоны Nexus 6, предназначенные для оператора AT&T: Причиной отзыва смартфонов Nexus 6, предназначенных для оператора AT&T, стала программная ошибка

    14:2628

    У Intel готовы параллельно-последовательные и последовательно-параллельные преобразователи, рассчитанные на изготовление по нормам 14 нм: Параллельно-последовательные и последовательно-параллельные преобразователи, изготовленные Intel по нормам 14 нм, поддерживают скорости до 32 Гбит/с

    14:013

    Xiaomi рассчитывает за пять-десять лет стать крупнейшим производителем смартфонов: Сейчас крупнейшим поставщиком смартфонов является Samsung, а Xiaomi находится на третьем месте

    12:2514

    В России снято ограничение на использование полос радиочастот 2400-2483,5 МГц для устройств малого радиуса действия: ГКРЧ сняла ограничения на использование полос радиочастот 2400-2483,5 МГц для устройств малого радиуса действия

    01:5119

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