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    21 ноября 2014

    Apple патентует интеграцию детекторов дыма в компьютеры и мобильные устройства: Электронные устройства с детекторами дыма могут вызвать спасателей, включить систему пожаротушения и помочь обнаружить пострадавших

    22:1942

    Intel и Micron будут выпускать 32-слойную флэш-память с объемной компоновкой: К выпуску флэш-памяти с объемной компоновкой Intel и Micron приступят в 2015 году

    21:4515

    Смартфон Meizu MX4 оказался самым производительным смартфоном с ОС Android по результатам теста AnTuTu: Смартфон Meizu MX4 построен на SoC MediaTek MT6595

    21:2112

    Google предлагает 1 ТБ дискового пространства Google Drive при покупке хромбука: Каждому покупателю хромбука Google дарит 1 ТБ пространства Google Drive

    20:3913

    До сделки с Apple компания GT Advanced Technologies никогда массово не выпускала сапфир : Ставка GT Advanced Technologies на печи новой конструкции с более высокой производительностью не оправдала себя

    20:2959

    Acer готовит хромбук-трансформер с дисплеем диагональю 11,6 дюйма: Acer разрабатывает трансформируемый хромбук

    19:363

    Желающих приобрести компанию Pantech так и не нашлось : Торги, касающиеся продажи Pantech, прошли без единого участника

    18:558

    Смартфонов Apple iPhone 6 продано значительно больше, чем Apple iPhone 6 Plus: Модель Apple iPhone 6 Plus несколько более популярна в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

    17:3928

    Медиацентр Minix Neo X8-H Plus позволяет воспроизводить видео разрешением 4K: В устройстве распаяна SoC Amlogic S812

    16:2130

    Шары проекта Google Project Loon преодолели расстояние 3 млн км: Google отчиталась о преодолении 3 млн км её шарами проекта Project Loon

    16:0615

    Google может снять часть ограничений на работу магазина Play на территории Китая: Уступки китайскому менталитету

    15:182

    Компания Intel готовит свой микро-ПК в формате «флэшки», основанный на процессоре архитектуры x86: Микро-ПК Intel в формате «флэшки» получит расширенные возможности подключения к облачным сервисам

    15:1811

    Google и Rockstar договорились уладить патентный спор: Пока неясно, смогла ли Rockstar также договориться и с производителями смартфонов с ОС Android

    15:038

    Передатчик беспроводного питания IDT P9235 соответствует стандарту WPC Qi, IDT P9236 — стандарту PMA, а IDT P9230 — двум стандартам одновременно: Передатчики беспроводного питания IDT P923x характеризуются высокой степенью интеграции

    13:59

    Intel готовится отправить на покой 11 моделей CPU Haswell: Intel прекратит выпуск 11 моделей CPU Haswell в следующем году

    13:419

    Toshiba первой выпускает микросхему моста eDP-to-MIPI с поддержкой разрешения 4K2K: Микросхема Toshiba TC358860XBG предназначена для планшетов, планшетофонов, карманных игровых консолей и моноблочных ПК

    13:401

    Планшет Acer Iconia Talk S, с экраном разрешением 1280 х 720 точек, позволяет совершать звонки: Планшет Acer Iconia Talk S стоит $250

    12:2210

    ZTE и China Mobile протестировали первые в мире базовые станции pre5G со 128 антеннами: Технология 3D/Massive MIMO должна помочь улучшить покрытие сотовых сетей

    11:582

    Lenovo готовит модификацию смартфона Vibe X2 с более крупным экраном: Новый смартфон Lenovo Vibe X2 будет тоньше нынешней модели

    11:583

    Специалисты DisplayMate назвали мобильное устройство, дисплей которого обеспечивает самую точную цветопередачу: Для сравнения было отобрано шесть флагманских смартфонов и планшетов

    11:2385

    Системная плата Gigabyte X99M-Gaming 5 имеет типоразмер microATX: Плата Gigabyte X99M-Gaming 5 оснащена четырьмя слотами для модулей DIMM

    10:226

    В твердотельных накопителях OCZ Saber 1000 используется контроллер Barefoot 3: В активном состоянии SSD OCZ Saber 1000 потребляет мощность всего 3,7 Вт

    09:59

    В корпусе для ПК Thermaltake Core V21 системная плата может располагаться вертикально или горизонтально: Производитель отмечает, что два корпуса Thermaltake Core V21 можно поставить друг на друга

    09:486

    Fujitsu предлагает использовать свет вместо маячков Bluetooth для передачи идентификаторов объектов: Новая технология Fujitsu использует отражённый свет для передачи данных

    08:006

    Panram представила комплекты памяти Ninja DDR4 частотой до 3200 МГц: Тепло от новинок отводят алюминиевые радиаторы

    07:355

    Видеокарта Colorful iGame GeForce GTX 980 Kudan комплектуется отдельным водоблоком: Видеокарта Colorful iGame GeForce GTX 980 Kudan работает на частотах 1279/1380 МГц

    07:151

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