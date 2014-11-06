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    6 ноября 2014

    Qualcomm оказалась под прицелом антимонопольщиков в Китае, Европе и США: Расследование деятельности Qualcomm в Китае продолжается уже одиннадцать месяцев

    21:212

    GPU видеокарты PowerColor PCS+ R9 290X 8GB работает на частоте 1030 МГц: PowerColor анонсировала карту PCS+ R9 290X 8GB

    21:051

    Компания Qualcomm отчиталась за последний квартал 2014 финансового года и год в целом: Годовой доход Qualcomm составил 26,49 млрд долларов

    19:106

    В ОС Android 5.0 Lollipop обнаружена ошибка, приводящая к быстрому разряду аккумулятора: Старший разработчик Google Android Тревор Джонс (Trevor Johns) подтвердил наличие проблемы

    18:4332

    Samsung рассматривает возможность снижения цен на панели AMOLED для смартфонов: Пока основным потребителем панелей AMOLED небольшого размера является сама компания Samsung

    18:279

    Google меняет механизм взаимодействия со сменными носителями в ОС Android 5.0: В лучшую сторону

    18:0016

    Планшет Hisense Vidaa Pad 8 в монолитном алюминиевом корпусе основан на новой SoC RockChip RK3288: Новинка оценена в $165

    16:216

    Lenovo отчиталась за второй квартал 2014/15 финансового года : За год прибыль Lenovo выросла на 24%

    15:22

    Анонсированная видеокарта MSI Radeon R9 290X Gaming с 8 ГБ памяти не отличается от версии с 4 ГБ: Карта MSI Radeon R9 290X Gaming с 8 ГБ памяти работает на частотах 1040/5000 МГц

    15:133

    PayPal запускает в России новый сервис пополнения счетов наличными: ...в 8 тысячах магазинов «Евросети» и «Связного» по всей России

    14:2212

    Смартфон Panasonic P55 выделяется задней панелью с мозаичным рисунком: Смартфон Panasonic P55 оценён в $205

    14:015

    Чистая прибыль Xiaomi по итогам текущего года может достичь 1 млрд долларов: Xiaomi очень хорошо зарабатывает, несмотря на минимальную маржу

    13:3121

    Рынок рабочих станций в третьем квартале 2014 года продолжил расти: Всего за три месяца с июля по сентябрь 2014 года было отгружено 930 894 рабочие станции

    13:292

    Intel рассказала о трех технологиях, которые придут в ПК в 2015 году: В Intel ищут способы поддержать интерес к персональным компьютерам

    13:0577

    Смартфон Samsung Galaxy Note 5 может получить дисплей диагональю 5,9 дюйма разрешением 3840 х 2160 точек: Samsung готовит дисплеи 4K для смартфонов

    12:5235

    Xiaomi готовит свою «экшн»-камеру (обновлено): Xiaomi готовит портативную камеру со съёмкой Ultra HD

    12:2816

    Гибридный процессор AMD A4-Pro 3340B относится к поколению Kabini: APU AMD A4-Pro 3340B располагает четырьмя процессорными ядрами

    11:41

    Смартфон Gionee Marathon M3 оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч: Смартфон Gionee Marathon M3 оценили в $210

    11:154

    Spire выпустила очередной «вихревой» процессорный охладитель: Кулер Spire Swirl IV стоит $65

    10:3554

    Samsung подтверждает, что в 2015 году не будет выпускать телевизоры OLED: По оценке Samsung, время доступных телевизоров OLED наступит через три-четыре года

    09:0029

    На долю Apple приходится 86% всей прибыли от продажи смартфонов на рынке: Apple получает 86% всей прибыли от продаж смартфонов в мире, не считая китайских компаний

    08:4569

    К концу года OnePlus намерена продать 1 млн смартфонов One : C момента анонса продано полмиллиона смартфонов OnePlus One

    08:105

    В первых десяти отелях Starwood смартфон уже можно использовать вместо ключа от номера: В будущем году компания Starwood рассчитывает запустить систему SPG Keyless еще в 140 отелях по всему миру

    08:0011

    Dell раскрыла все подробности о мониторе UP2715K разрешением 5K: Dell UP2715K рассчитан на работу с разрешениями 5120 x 2880 и 3840 x 2160 точек

    07:5774

    Голосовые процессоры Audience eS804 eS854 смогут распознать речевые команды с расстояния до пяти метров: Audience анонсировала голосовые процессоры eS804 eS854

    07:303

    Sony запатентовала датчик изображения с разным временем экспозиции соседних пикселей для расширения динамического диапазона: Как скоро разработка Sony найдет применение в серийных датчиках и камерах — неизвестно

    07:0023

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