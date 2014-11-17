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    17 ноября 2014

    Nokia обещает завтра выпустить «что-то»: Что выпустит Nokia — неизвестно, но это должно произойти 18 ноября

    20:4459

    У SK Hynix готовы микросхемы памяти GDDR5, способные работать на эффективной частоте 8 ГГц: Микросхемы памяти SK Hynix GDDR5, способные работать на эффективной частоте 8 ГГц, предназначены для GPU

    20:1711

    Блок Swiftech MCR140-X Drive объединяет три компонента СВО: Блок Swiftech MCR140-X Drive стоит $90

    19:552

    LG увеличит ODM-заказы на выпуск недорогих смартфонов: Arima Communications выпустит для LG ещё больше недорогих сматфонов

    19:413

    Однокристальная система Marvell Armada Mobile PXA1908 с четырехъядерным процессором ARM Cortex-A53 поддерживает LTE: Процессор PXA1908 работает на частотах до 1,2 ГГц

    19:305

    Разработан режим MHL Alternate Mode для разъема USB Type-C: Режим MHL Alternate Mode позволяет использовать разъем USB Type-C и кабель для передачи данных, соответствующих спецификации MHL 3

    19:25

    В состав однокристальной системы Marvell Armada Mobile PXA1936 с поддержкой LTE входит восьмиядерный процессор ARM Cortex-A53: Смартфоны и планшеты на базе PXA1936 начнут появляться на рынке начале 2015 года

    18:57

    Samsung, совместно с Globalfoundries, будет выпускать 80% платформ Apple для устройств 2016 года: Samsung получила 80% заказов Apple на процессоры для смартфонов и планшетов 2016 года

    18:566

    Смартфон Asus ZenFone 5 Lite получил экран меньшего разрешения, но более ёмкий аккумулятор : Смартфон Asus ZenFone 5 Lite оценён в $125

    18:225

    Schneider Electric представила новые мобильные батареи для смартфонов и планшетов APC M5 и M10 :

    18:164

    Китайский суперкомпьютер Tianhe-2 снова признан самым быстрым в мире: Tianhe-2 четвертый раз подряд возглавляет список TOP500, обновляемый дважды в год

    18:0810

    Смартфон YotaPhone2 будет анонсирован в начале декабря: Смартфон YotaPhone2 покажут в начале декабря в Лондоне

    18:077

    HTC готовит новую модификацию смартфона Desire 820: С другой SoC

    18:04

    В испытаниях проекта Google Project Loon в Австралии будет задействовано 20 шаров: Google начнёт тестирования Project Loon в Австралии

    17:541

    Основой ускорителя Nvidia Tesla K80 служит пара GPU GK210: Производительность ускорителя Nvidia Tesla K80 оценивается в 2,9 TFLOPS

    17:142

    Смартфону Huawei Ascend P8 приписывают керамическую заднюю крышку и новую платформу : Смартфону Huawei Ascend P8 анонсируют на CES 2015

    17:091

    Cray изучает возможность использования «альтернативных процессоров» в суперкомпьютерах: В Cray хотят оценить потенциал применения архитектуры ARM в суперкомпьютерах

    16:354

    OCZ подготовила обновленную версию накопителей Vertex 460: Пока неофициально

    15:28

    Samsung Display просит поставщиков компонентов снизить цены: Samsung Display старается снизить цены, чтобы стимулировать рост сегмента

    15:2030

    Контроллер светодиодов Aqua Computer farbwerk: плавная регулировка цветов и управление с ОС Android: В версии с модулем Bluetooth

    14:412

    Sony подготовила к Рождеству специальный вариант камеры α6000: Камера Sony α6000 White Christmas в комплекте с объективом Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS стоит $1099

    13:466

    Вспышки Phottix Mitros и Mitros+ выпущены в варианте для камер Sony: Продажи новых модификаций Phottix Mitros и Mitros+ уже начались по цене $299 и $399

    13:072

    IDC: за год поставки PELS выросли, но в денежном выражении рынок сократился: По подсчетам IDC, поставки персональных хранилищ и хранилищ начального уровня выросли на 4,8%, а в денежном выражении рынок сократился на 0,3%

    12:151

    Водоблок EK Water Blocks EK-FC970 GTX TF5 предназначен для 3D-карт MSI GeForce GTX 970 Gaming : Водоблок EK Water Blocks EK-FC970 GTX TF5 стоит 108 евро

    11:41

    Thermalright анонсировала процессорный охладитель HR-02 Macho Rev. B: Охладитель Thermalright HR-02 Macho Rev. B получился путём экстенсивного развития прошлой модели

    10:577

    Системную плату Asus TUF Sabertooth Z97 Mark S облачили в арктический камуфляж: Цену платы Asus TUF Sabertooth Z97 Mark S производитель не указывает

    08:0020

    Объем карт памяти Kingston Digital Class 10 UHS-I microSD увеличен до 128 ГБ, SDXC — до 256 ГБ: Карты памяти Kingston Digital Class 10 UHS-I microSD и SDHC/SDXC работают в диапазоне температур от -25°C до +85°C

    07:304

    Бизнес по производству батареек Duracell продан за 6,4 млрд долларов: Procter & Gamble продает Duracell компании Berkshire Hathaway

    07:0044

    В институте FEP созданы органические светодиоды для медицинских приборов: В созданных разработчиками примерах датчиков интегрированы OLED и фотоприемники

    00:031

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