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    16 ноября 2014

    Google увеличивает размер премии Тьюринга до 1 млн долларов: В 2013 году премию получил Лесли Лэмпорт

    21:4610

    Samsung патентует смартфон со сгибающимся двухсторонним экраном: Экраны, сворачиваемые трубочкой, пока не встречаются в смартфонах, но как их можно использовать, в Samsung уже знают

    20:5234

    Телевизор Samsung с 78-дюймовым изогнутым экраном Ultra HD расписали золотом: Позолоченный телевизор Samsung с 78-дюймовым изогнутым экраном предназначен для благотворительного аукциона

    19:3925

    В Японии представлена камера Nikon Df Gold Edition: Камера Nikon Df Gold Edition будет выпущена партией из 1600 штук

    19:007

    Миниатюрный модуль Spark Photon стоимостью $19 позволяет добавить поддержку Wi-Fi в электронные устройства: Модуль Spark Photon подходит для построения прототипов и штучных изделий

    17:3814

    Корпуса Deepcool Smarter и Smarter LED рассчитаны на платы типоразмера microATX: Конструкция шасси Deepcool Smarter и Smarter LED предусматривает установку до четырех карт расширения

    16:406

    84-дюймовый дисплей NEC MultiSync X841UHD имеет разрешение 3840 x 2160 пикселей: Цена диспля NEC MultiSync X841UHD — около $17000

    15:1815

    На парижском фотосалоне замечены прототипы объективов Olympus M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 Pro и M.Zuiko Digital ED 300mm F4 Pro: Технические данные новинок и хотя бы ориентировочные сведения о сроках анонсов и ценах пока отсутствуют

    14:353

    У LG Display готова технология рулонной печати, которая позволит снизить стоимость гибких панелей OLED: Одной из особенностей нового техпроцесса стал замена алюминиевых электродов медными

    14:1420

    BlackBerry и Samsung стали стратегическими партнерами: Фирменную систему защиты Samsung KNOX дополнит кроссплатформенная технология BlackBerry BES12

    13:3814

    Закупки ЖК-панелей для мини-ноутбуков в этом году уменьшились на 32%, хотя в целом рынок панелей размером 9 дюймов и более вырос: Ожидается, что в текущем году будет отгружено 718 млн жидкокристаллических панелей размером девять дюймов и более

    13:211

    Аналогово-цифровые преобразователи Microchip Technology MCP37DX1-200 и MCP372X1-200 имеют рекордно низкое энергопотребление: Microchip Technology MCP37DX1-200 и MCP372X1-200 — высокоскоростные 16-разрядные АЦП в 124-контактных корпусах VTLA

    12:50

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