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    3 ноября 2014

    3D-карты Galax GeForce GTX 970 HOF и GTX 980 HOF разогнаны производителем: 3D-карты Galax GeForce GTX 970 HOF и GTX 980 HOF получили охладители Triple Force

    20:471

    Специалистами SEL создан дисплей OLED плотностью 1058 пикселей на дюйм: Дисплей размером 2,8 дюйма по диагонали предназначен для электронных видоискателей

    20:0024

    Android доминирует на мобильном рынке с долей 84%, подсчитали специалисты Strategy Analytics: Крупнейшим поставщиком смартфонов с ОС Android остается Samsung

    17:36178

    Новейшие планшеты Apple, Google и Sony сравнили между собой по срокам автономной работы: Лидером стало водозащищенное устройство

    17:0520

    В системной плате MSI X99S Gaming 9 ACK нашла применение технология Killer DoubleShot Pro: Системная плата MSI X99S Gaming 9 ACK предназначена для игровых ПК

    16:582

    Умные часы MB Chronowing, созданные HP совместно с модным дизайнером, работают без подзарядки неделю: Устройство MB Chronowing похоже на обычные часы

    16:1420

    Убытки Sony в минувшем квартале достигли 785 млн долларов: Компания Sony отчиталась за квартал, завершившийся 30 сентября 2014 года.

    15:3712

    Вместе с обновлением до Android 5.0 компания HTC может внедрить новую оболочку Sense 7.0: А может и не внедрить, оставив ее для флагманов следующего года

    15:124

    Флэшка PNY Duo-Link OU2 имеет два разъема и один колпачок: Доступны модификации PNY Duo-Link OU2 объемом 8, 16, 32 и 64 ГБ

    15:109

    Nokia работает над флагманским смартфоном с ОС Android, который будет похож на модель N9: Nokia может работать над новым смартфоном

    14:3525

    В корпусе Lian Li PC-D666 можно собрать сразу два компьютера: Размеры корпуса для ПК Lian Li PC-D666 — 381 х 580 х 510 мм

    13:4018

    Прибыль Samsung Electronics в минувшем квартале оказалась наименьшей за три последних года: Уменьшение продаж смартфонов сказалось на финансовых показателях Samsung Electronics

    12:4622

    Смартфон Gresso Regal R1 в титановом корпусе выпущен партией из 999 штук: Цена смартфона Gresso Regal R1 — $3000

    11:0534

    В семейство Corsair Gaming Sabre RGB входят лазерная и оптическая мыши: Мышь Corsair Gaming Sabre RGB Laser Mouse стоит $70, Corsair Gaming Sabre RGB Optical Mouse — $60

    09:004

    Специалисты SEL создали складной сенсорный дисплей OLED размером 8,7 дюйма: Толщина складного дисплея SEL не превышает 100 мкм, а весит он всего 6 г

    08:3011

    Механическая клавиатура Roccat Ryos TKL Pro стоит 140 евро: К компьютеру клавиатура Roccat Ryos TKL Pro подключается по интерфейсу USB

    08:005

    Смартфон Samsung SM-Z130H с ОС Tizen и двумя слотами SIM замечен в базе FCC: Смартфон Samsung SM-Z130H появится в продаже в этом месяце

    07:3030

    Модульные смартфоны помогут Quanta справиться с уменьшением спроса на ноутбуки: Сейчас Quanta получает от выпуска ноутбуков 65% дохода

    07:003

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