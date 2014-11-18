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    18 ноября 2014

    Лучший российский суперкомпьютер занимает 22 позицию в ТOP500: Опубликована 44-я редакция рейтинга производительности суперкомпьютеров ТOP500

    22:0025

    Samsung и SK Hynix не будут наращивать производство микросхем памяти в следующем году: Samsung и SK Hynix не будут инвестировать дополнительные средства в производство микросхем памяти

    20:223

    Everdisplays выпускает 600 000 пятидюймовых панелей AMOLED в месяц: До конца года Everdisplays рассчитывает нарастить объемы выпуска пятидюймовых панелей AMOLED до 1 000 000 штук в месяц

    20:2013

    Fujitsu PalmSecure ID Match выполняет биометрическую аутентификацию по уникальному рисунку кровеносных сосудов ладони: Продажи устройства Fujitsu PalmSecure ID Match начнутся в начале 2015 года

    19:31

    Блок питания с зимним оформлением: Seasonic Snow Silent 1050: Новинка обещает "быть тихо" при нагрузке до 500 Вт

    19:149

    Opera Mobile Store станет магазином приложений по умолчанию для телефонов Nokia, смартфонов Symbian и Nokia X: Opera Mobile Store заменит Nokia Store

    19:094

    В начале следующего года производители получат возможность использовать порты Lightning : Apple добавит спецификации порта Lightning в программу MFi

    19:0315

    Анонсированы продажи цифровых браслетов Intel MICA стоимостью $495 : Opening Ceremony и Intel подробно рассказали о цифровых браслетах MICA

    18:5012

    Phase One готовит к выпуску серию беззеркальных камер среднего формата: В серию войдут модели A250, A260 и A280 разрешением 50, 60 и 80 Мп соответственно

    18:2610

    Устройства серии Nexus с Android 5.0 Lollipop получили возможность root-доступа: Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!

    18:216

    Eizo анонсировала монитор ColorEdge CG318-4K с функцией самокалибровки: Этот универсальный монитор предназначен для использования в сфере развлечений и СМИ

    18:049

    В твердотельном накопителе Corsair Neutron XT используется контроллер Phison PS3110 : Накопители Corsair Neutron XT доступны объемом 240, 480 и 960 ГБ

    17:473

    Операционная система Apple iOS обновлена до версии 8.1.1: Улучшена производительность и безопасность

    17:204

    Lenovo намерена выпускать больше дорогих смартфонов для повышения имиджа марки: Lenovo сконцентрируется на дорогих смартфонах

    16:223

    Смартфон Meizu MX4 Pro протестирован в пакете GFXBench: Высокое разрешение не дается даром

    15:453

    Смартфоны Android One заняли 2,5% рынка Индии за один месяц: За октябрь в Индии было реализовано 200 000 смартфонов Android One

    15:184

    До конца месяца Kateeva отгрузит первый комплект оборудования для серийного выпуска гибких дисплеев OLED неназванному заказчику : В YIELDjet FLEX используется технология струйной печати и тонкопленочной инкапсуляции

    15:0714

    Смартфон Huawei Ascend D8 получит платформу Kirin 950 и дисплей 2K: Стало известно о шести новинках Huawei

    14:462

    Samsung Electronics сократит ассортимент смартфонов почти на треть: Samsung Electronics старается снизить цены на смартфоны

    14:2729

    Новые подробности о совместной разработке Rockchip и Intel: SoC XMM6321: Платформа высокой степени интеграции для доступных устройств

    14:264

    По оценке Ericsson, к 2020 году 90% людей будут пользоваться мобильными телефонами: Аналитики компании считают, что общее число мобильных подключений до конца 2014 года составит 7,1 млрд

    14:201

    Nokia N1 — планшет в алюминиевом корпусе, с разъёмом USB Type-C, стоимостью $250: Nokia анонсировала планшет N1

    13:3399

    Сетевое хранилище Qsan AegisSAN Q500 типоразмера 2U имеет 12 отсеков для накопителей: Основой Q500 служит платформа Intel Briarwood

    13:01

    Бюджетные смартфоны Asus ZenFone второго поколения будут использовать плаформы Qualcomm: Asus сделала выбор в пользу Qualcomm в качестве второго поставщика решений для своих смартфонов

    12:217

    Представлены 10-нанометровые процессоры Intel Xeon Phi: Представлена архитектура высокоскоростных соединений Intel Omni-Path

    11:5111

    Foremay выпускает первые SSD объемом 4 и 8 ТБ, оснащенные интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Новые твердотельные накопители Foremay способны передавать данные со скоростью до 500 МБ/с

    11:1022

    В Intel нашли способ быстро покончить с убыточностью мобильного подразделения: Деятельность подразделения Mobile and Communications в этом году обойдется Intel в 4 млрд долларов

    09:5420

    Датчик изображения Sony Exmor RS разрешением 21 Мп предназначен для мобильных устройств: Sony Exmor RS IMX230 — первый датчик типа CMOS для смартфонов, оснащенный встроенной функцией обработки сигнала фазовой фокусировки

    09:348

    В первом квартале 2015 года Intel выпустит 17 моделей мобильных процессоров со сверхнизким энергопотреблением: Однокристальные системы Braswell для бюджетных и ультратонких ноутбуков выйдут в третьем квартале 2015 года

    08:1412

    Смартфон Samsung SM-Z130H (Kiran) с ОС Tizen будет оснащён платформой Spreadtrum SC7727S: Смартфон Samsung SM-Z130H (Kiran) получит двухъядерную SoC Spreadtrum SC7727S

    07:454

    Департамент образования Нью-Йорка одобрил использование хромбуков в школах : Устройства с Chrome OS будут использоваться в школах Нью-Йорка

    07:1527

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