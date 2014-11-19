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    19 ноября 2014

    Huawei и «МегаФон» приближают внедрение сетей 5G в России: Сеть нового поколения будет протестирована накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года

    20:5320

    Мобильный сотовый модем Qualcomm Gobi 9x45 поддерживает скорость приема до 450 МБит/с: Первая платформа с поддержкой LTE Category 10

    20:0818

    Jolla начала сбор средств на выпуск планшета, работающего под управлением Sailfish OS (обновлено): В планшете Jolla используется 64-разрядный четырхъядерный процессор Intel

    20:0867

    PayPal увеличивает срок действия глобальной программы защиты покупателей c 45 до 180 дней: С 18 ноября 2014 года россиянам доступно расширенное покрытие Программы защиты покупателей

    19:5818

    Фотогалерея дня: системная плата iGame Z97, оснащенная водоблоком: Под маркой iGame скоро будет выпущена системная плата на наборе системной логики Intel Z97 Express

    19:455

    Кронштейн Corsair Hydro HG10 A1 позволяет кардинально изменить охлаждение 3D-карт Radeon R9 290 и 290X: Кронштейн Corsair Hydro HG10 A1 изготовлен из анодированного алюминия

    19:356

    Смартфоны Android One уступают линейке Nexus по темпам обновления до Android 5.0: Пользователи One еще не начали получать обновления

    18:524

    NAS Synology DiskStation DS1515+ и DS1815+ имеют пять и восемь отсеков для накопителей соответственно: Поставки Synology DiskStation DS1815+ и DS1515+ уже начались

    18:509

    Планшет Fujitsu Stylistic Q555 ориентирован на деловое применение: Планшет Fujitsu Stylistic Q555 относится к категории «2-в-1»

    18:0411

    3D-принтер DreamMaker OverLord может печатать многоцветные изделия: Дело осталось за финансированием на Kickstarter

    17:414

    Samsung и китайские производители спешат заполнить нишу Nokia на рынке мобильных телефонов: Уход Nokia с рынка мобильных телефонов приведёт к большим изменениям

    17:2626

    Samsung переводит 500 сотрудников мобильного подразделения на другие направления: 500 сотрудников мобильного подразделения Samsung перешли на работу в другие сектора

    16:5920

    За прошедший квартал на долю Samsung пришлось более половины всех доходов от продажи мобильной памяти DRAM: В прошлом квартале выручка от продаж мобильной памяти DRAM составила 3,46 млрд долларов

    16:324

    Часы Moto 360 заняли 15% рынка «умной» носимой электроники, но 52% принадлежат Samsung: Рынок «умной» носимой электроники остаётся за Samsung

    15:4422

    Смартфон Vivo Y28L оснастили экраном диагональю 4,7 дюйма разрешением 960 х 540 точек : Смартфон Vivo Y28L поддерживает LTE

    15:121

    При рекордной толщине смартфон Vivo X5 Max не лишился аудиоразъема 3,5 мм: Oppo, твой ход

    15:027

    Низкопрофильный охладитель Gelid Slim Silence AM1 предназначен для процессоров AMD в исполнении AM1: Низкопрофильный охладитель Gelid Slim Silence AM1 стоит $11

    14:356

    ОС Android теперь может выключать защиту паролем в зависимости от местонахождения устройства: Главное, чтобы в Trusted Places были Trusted Faces...

    14:236

    В семейство интегрированных систем Fujitsu Primeflex входит более 20 решений: В комплект систем Fujitsu Primeflex входят серверы, системы хранения и сетевое оборудование

    14:21

    Анонсирован смартфон Meizu MX4 Pro стоимостью $410 : Meizu анонсировала смартфон MX4 Pro

    14:196

    Среднестатистическая российская семья использует не менее трех подключенных к сети устройств: Пользователи с мультиэкранным поведением в два раза более удовлетворены качеством сети, чем те, кто не переключаются с устройства на устройство

    14:017

    Мобильный аккумулятор Kingmax KEBG-005 емкостью 10 000 мА∙ч весит 232 г: КПД мобильного аккумулятора Kingmax KEBG-005 достигает 92%

    13:223

    Компания Anritsu первой продемонстрировала работу LTE Advanced Category 9 с агрегацией трех несущих: В Anritsu отметили, что достижение стало возможным благодаря сотрудничеству с Qualcomm Technologies

    13:06

    Модульная камера Blocks+ имеет непривычную внешность: Модульная конструкция Blocks+ позволяет заменять компоненты, приспосабливая камеру для конкретных задач

    12:523

    По данным Microsoft, за время существования платформы Windows Phone было активировано 50 млн смартфонов Lumia: В магазине Microsoft Windows Phone Store насчитывается 320 000 приложений

    12:4636

    IBM Verse – новый сервис социального взаимодействия: IBM Verse объединяет облачные, социальные технологии и инструменты аналитики

    12:35

    Конструкторы корпуса Be Quiet! Silent Base 800 очень постарались сделать его малошумным: Корпус Silent Base 800 рассчитан на системные платы типоразмера ATX, microATX и mini-ITX

    11:5814

    Специалисты FDK создали оснащенный сенсорами радиомаяк размером с почтовую марку: Серийный выпуск новинки производитель рассчитывает начать в марте будущего года

    11:105

    Micromax создаст дочернее предприятие Yu Televentures для продажи смартфонов посредством интернет-магазинов: Смартфоны Micromax Yu будут работать под управлением CyanogenMod

    09:00

    Apple предоставила разработчикам WatchKit — инструмент создания приложений для часов Watch: Разработчики могут приступить к созданию приложений для Apple Watch

    08:0025

    Apple обязали выплатить 23,6 млн долларов за нарушение патентов, часть из которых уже недействительна: Apple выплатит 23,6 млн долларов за незаконное использование технологий, использовавшихся в пейджерах

    07:4541

    Sony видит выход из кризисной ситуации в развлекательном бизнесе: Sony надеется получить на треть больше дохода от развлекательного сегмента в 2018 году

    07:107

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