  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    11 ноября 2014

    Представлен смартфон Microsoft Lumia 535: Основой Microsoft Lumia 535 служит SoC Qualcomm Snapdragon 200

    23:1548

    LG Display в декабре нарастит производство панелей OLED большого размера на 34 000 в месяц: По имеющимся оценкам, LG инвестировала в линию М2 примерно 640 млн долларов

    23:0212

    В твердотельных накопителях SMART Modular M.2 SATA XR+ используется технология SafeDATA: Технология SafeDATA предотвращает потерю данных при отключении питания

    17:461

    Представлено новое поколение восьмиразрядных микроконтроллеров Atmel AVR: Восьмиразрядные микроконтроллеры Atmel AVR нового поколения имеют очень низкое энергопотребление

    17:306

    Google взяла у NASA в аренду на 60 лет объект Ангар-1: Компания Google до сих пор не рассказала, для чего именно ей нужен Ангар-1

    16:2246

    Inno3D готовит видеокарты GeForce GTX 980 и GTX 970 с гибридными системами охлаждения Accelero Hybrid S: Новые видеокарты Inno3D получат СО Accelero Hybrid S

    15:50

    Xiaomi и Leadcore создали совместное предприятие для разработки однокристальных платформ с поддержкой LTE: Xiaomi инвестирует в производство процессоров для смартфонов

    14:333

    За первый день продаж в Южной Корее было реализовано 10 000 часов Samsung Gear S: Часы Samsung Gear S продаются неплохо

    14:1110

    По словам Silicon Motion, FerriSSD — первый в отрасли однокорпусный SSD для автомобильной электроники: Silicon Motion FerriSSD — твердотельный накопитель в виде микросхемы

    14:005

    Samsung испытывает трудности при производстве металлических корпусов для смартфонов Galaxy A3 и Galaxy A5: У Sasmung пока плохо получаются металлические корпуса

    13:4440

    Минкомсвязи России прокомментировало заявление телеканала CNN о прекращении вещания в РФ: Действующее российское законодательство не препятствует телеканалу распространять свою информацию в кабельных и спутниковых сетях РФ

    13:3819

    Не смотри ему в глаза — LG официально представила смартфоны AKA: Смартфоны с глазами LG AKA получили пятидюймовые экраны HD

    13:1720

    Набор Digi International XBee ZigBee Cloud Kit позволяет быстро создать прототип управляемого из облака элемента интернета вещей: Цена XBee ZigBee Cloud Kit — $199

    13:00

    Системы хранения Qsan TrioNAS LX U300 обеспечивают доступ к данным по Ethernet и Fibre Channel: В хранилищах TrioNAS LX U300 используются процессоры Intel Xeon E3-1225 v3

    12:532

    Графический процессор GeForce GM200 (Maxwell) может получить 3072 ядер CUDA: Видеокарта с GPU GM200 получит 12 ГБ памяти и 384-разрядную шину

    12:4610

    LG намерена оснастить свои новые устройства панелями с технологией M+ (RGWB): LG готовит новые панели M+

    12:3018

    Gizmo 2 — x86-совместимый одноплатный компьютер для встраиваемых систем и электронных самоделок: На плате Gizmo 2 размерами 10 х 10 см находится APU AMD G-T40E

    12:1511

    Компьютерный модуль Variscite Var-SOM-Solo построен на процессоре Freescale i.MX6: Компьютерный модуль Variscite Var-SOM-Solo стоит $42

    12:006

    Правительство поручило министерствам разработать налог на интернет: Правительство прорабатывает концепцию «глобальной лицензии» в рунете

    11:0939

    Процессоры Intel Core M (Broadwell) по удельной производительности в расчете на такт почти не отличаются от Haswell: Процессоры Intel Core M существенно превосходят Haswell по энергетической эффективности

    11:0021

    Модули Spansion e.MMC S4041-1B1 предназначены для потребительской и промышленной электроники: Модули Spansion e.MMC S4041-1B1 поддерживают набор команд JEDEC e.MMC 4.51

    10:00

    Первые фотографии нового флагмана Vivo: смартфона Xplay 5S: Дисплей прежний, SoC новее, аудиотракт без изменений

    09:302

    Начат прием заказов на объективы Rokinon 12mm T3.1 ED AS IF NCS UMC Cine DS с креплениями Sony A и E: Цена объектива Rokinon 12mm T3.1 ED AS IF NCS UMC Cine DS равна $549

    09:001

    Vsenn — проект модульного смартфона с упором на защиту информации: Смартфон Vsenn будет иметь экран Full HD размером 4,7 дюйма

    08:3012

    Представлено новое поколение GPU Imagination Technologies — PowerVR Series7: Важной чертой GPU Imagination Technologies PowerVR Series7 является хорошая масштабируемость

    08:0011

    TSMC собирается купить тайваньскую фабрику Qualcomm, чтобы расширить возможности конечного этапа производства микросхем: Покупка предприятия, расположенного на севере Тайваня, обойдется TSMC примерно в 100 млн долларов

    07:001

    Процессоры Intel Skylake-S и Broadwell-K увидят свет во втором квартале 2015 года: Срок выхода процессоров Intel Skylake-K пока остается неизвестным

    02:5518

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018