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    7 ноября 2014

    Производитель называет Epson WorkForce WF-100 самым маленьким и легким мобильным беспроводным струйным принтером : Принтер Epson WorkForce WF-100 можно использовать совместно со смартфонами и планшетами

    21:1718

    Объем памяти 3D-карты Sapphire R9 290X Vapor-X OC увеличен до 8 ГБ : Карта Sapphire R9 290X Vapor-X OC с 8 ГБ памяти получила 10-фазную подсистему питания с цифровым контроллером Aero10

    19:558

    После привлечения 1,5 млрд долларов инвестиций, рыночная стоимость Xiaomi может достигнуть 40 млрд долларов: Инвестором Xiamomi может стать российский фонд

    19:4622

    В начале следующего года Lenovo выпустит на рынок хромбуки с SoC RockChip стоимостью около $170: Lenovo намерена в три раза увеличить поставки хромбуков

    19:0912

    Motorola готовит ещё один смартфон, который будет основан на SoC Snapdragon 410: Motorola TBD может оказаться новым Moto E

    18:504

    За прошедший квартал MediaTek отгрузила около 100 млн однокристальных платформ: Чистая прибыль MediaTek выросла на 58% в годовом выражении

    14:0212

    Работа на баржах Google приостановлена из-за несоответствия объектов технике пожарной безопасности: Баржи Google не соответствуют технике пожарной безопасности

    12:2525

    Vivo PD1305: кодовое название и характеристики нового флагмана марки: BBK не устает презентовать интересные устройства

    12:025

    Механическая клавиатура Tesoro Excalibur RGB имеет настраиваемую подсветку: Цена Tesoro Excalibur RGB примерно равна $120

    12:0022

    Анонсированы продажи мобильных компьютеров Acer Aspire Switch 12 на платформе Intel Core M: Уникальная конструкция Acer Aspire Switch 12 обеспечивает выбор между пятью режимами работы

    11:3027

    Netgear выпускает первую полностью беспроводную камеру высокой четкости для охранных систем умного дома: Камеры Arlo предложны по одной и в наборах из двух штук

    11:0017

    Moto Maxx — вариант смартфона Droid Turbo, не привязанный к оператору Verizon: В Бразилии смартфон Moto Maxx стоит $870

    10:307

    Монитор Fujitsu P24T-7 LED оснащен датчиком присутствия пользователя, а Display E22 Touch — сенсорным экраном: Размер экрана Fujitsu P24T-7 LED равен 24 дюймам, Display E22 Touch — 21,5 дюйма

    09:551

    В будущем году ноутбуки на платформе Intel Core M займут не более 10% рынка: На первом этапе ноутбуки с пассивным охлаждением будут в меньшинстве, но со временем их доля будет расти

    09:306

    Начались продажи умной ручки Luidia Equil Smartpen 2: Цена Equil Smartpen 2 — $170

    09:003

    По подсчетам Canalys, за квартал впервые отгружено более 300 млн смартфонов : Эксперты Canalys отмечают обострение борьбы между производителями за третье место на рынке смартфонов

    08:006

    Samsung изменит подход к именованию своих смартфонов: Samsung сменит систему названий для смартфонов

    07:1516

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