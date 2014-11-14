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    14 ноября 2014

    Смартфон Meizu MX4 Pro может получить ценник $520: Смартфон Meizu MX4 Pro будет далеко не дешёвым

    21:2012

    19 ноября Jolla анонсирует какой-то новый продукт: Jolla готовит какое-то новое устройство

    20:1714

    Электронная книга Amazon Kindle Voyage заработала у iFixit семь баллов: Электронная книга Amazon Kindle Voyage легко ремонтируется

    19:597

    Доля Intel на рынке графических решений для ПК превысила 70%: Компаниям AMD и Nvidia принадлежит по 14,1% рынка графических решений для ПК

    17:1325

    Смартфон Saygus V2 оснастили практически всем, что только присутствует в этом сегменте: Смартфон Saygus V2 оснастили всем чем только можно

    16:2525

    Asustek рассчитывает в 2015 году стать третьим по доле рынка производителем ноутбуков: В 2014 году Asustek отгрузит 20,1 млн ноутбуков

    15:53

    Жители больших городов заинтересованы в появлении новых умных сервисов :

    15:35

    Смартфон Meizu MX4 Pro получит металлическое шасси: Смартфон Meizu MX4 Pro засветился на новых фото

    15:328

    В «антипиратский закон» добавили книги и музыку: Было предложено блокировать сайты с нелегальной книжной, музыкальной продукцией и программным обеспечением (пока не трогают только фотографии)

    15:2343

    Фото дня: смартфон Xiaomi Mi 5: Сфотографирован не сходя с конвейера

    15:2211

    Ericsson опубликовала новый рейтинг технологической зрелости городов:

    15:041

    В этом году Asustek отгрузит больше системных плат, чем Gigabyte, заплатив за это уменьшением прибыли: Gigabyte сохранит прибыль на уровне, достигнутом в 2013 году

    15:032

    Прошедший квартал снова стал для E Ink прибыльным: E Ink получила 3,26 млн долларов чистой прибыли

    14:426

    Вся правда о гибких экранах Samsung!: Смотрите нас завтра в 15:00

    14:3040

    Sony выпускает исходный код Android 5.0 AOSP для аппаратов линейки Xperia: Пока только для разработчиков

    14:222

    Пропускная способность хранилища данных Cray Sonexion 2000 приближается к 2 ТБ/с : Хранилище данных Cray Sonexion 2000 на 50% превосходит своего предшественника по объему и производительности, занимая ту же площадь

    14:18

    В Intel надеются сделать мобильный бизнес безубыточным к концу 2016 года: Потери мобильного подразделения Intel в этом году составят 4 млрд долларов, подсчитали в Morgan Stanley

    13:4111

    Видеокарта MSI GeForce GTX 970 Gaming Gold Edition может похвастаться наиболее высокими частотами GPU в линейке: Видеокарта MSI GeForce GTX 970 Gaming Gold Edition лишена радиатора на силовых элементах

    13:33

    Solo2 Wireless стала первой гарнитурой Beats, выпущенной после сделки с Apple : Цена поклонников Beats не удивит

    13:329

    Падение цен на нефть помогло Microsoft догнать Apple: Exxon Mobil уступила Microsoft второе место в списке компаний с наибольшей капитализацией

    13:0149

    В 2019 году парк устройств с поддержкой беспроводных сетей IEEE 802.15.4 превысит 2 млрд единиц, полагают аналитики ABI Research: ZigBee будет ощущать нарастающее давление конкурентов

    12:051

    AMD заявила, что Nvidia и Intel смогут свободно использовать Mantle: Nvidia и Intel смогут без каких-либо проблем создавать драйверы для своих GPU, которые активируют поддержку Mantle

    11:3321

    На форуме RIW-2014 обсудили меры поддержки ИТ-отрасли в России: Николай Никифоров сообщил об уже существующих формах поддержки российской ИТ-отрасли и обозначил перспективы ее успешного развития в дальнейшем

    10:152

    Gigabyte GV-N980X3WA-4GD — комплект из трех 3D-карт GeForce GTX 980 и системы жидкостного охлаждения: Ассортимент компании Gigabyte пополнил продукт с каталожным индексом GV-N980X3WA-4GD

    08:009

    BlackBerry начала принимать предзаказы на смартфон Classic по цене $450: Смартфон BlackBerry Classic оценён в $450

    07:4518

    Lenovo и Asustek планируют выпуск хромбуков стоимостью $149: $149 будут стоить хромбуки с экранами размером 11,6 дюйма

    07:3016

    Снимок кристалла платформы Apple A8X доказал, что в ней используется неизвестный восьмиядерный GPU PowerVR GX6850: Apple создала для себя восьмиядерный вариант GPU PowerVR GX6xxx

    07:1551

    Выпуск сувенирных флэшек Team Group T134 и T123 приурочен к Новому году: Общей чертой T123 и T134 является использование технологии COB

    07:00

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