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    26 ноября 2014

    Acer и Asustek в будущем году сделают упор на хромбуки и недорогие ноутбуки: Доля ноутбуков с сенсорными экранами уже стремится к нулю

    22:0034

    Российские фармацевты ускорили создание новых препаратов, соединив методики синтеза генов de novo и технику математического моделирования: Разработка BIOCAD позволит поставить синтез новых генов на поток

    21:057

    10 миллиардов загрузок в магазине Xiaomi App Store, компания готовит его международную версию: Магазин запущен в мае 2012 года

    19:506

    Китайский поисковый гигант Baidu разрабатывает свой велосипед: Оранжевыми тыловыми фонарями изделие неуловимо заимствует стилистику из фильма TRON

    19:0426

    Американские ученые обнаружили неожиданное свойство дисков Blu-ray: Исследование, проведенное в Северо-западном университете, касается солнечных батарей

    19:0241

    Назван срок начала продаж объектива для макросъемки Panasonic Lumix G Macro 30mm F/2,8: Объектив для макросъемки Panasonic Lumix G Macro с фокусным расстоянием 30 мм будет оснащен оптическим стабилизатором

    18:251

    Amazon начала продавать смартфон Fire Phone дешевле себестоимости: Более чем двухратная скидка касается разблокированного смартфона

    17:4734

    По подсчетам IDC, в третьем квартале 2014 года рынок беспроводных локальных сетей вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года: Среди поставщиков корпоративного оборудования WLAN лидирует Cisco

    15:48

    Игровая мышь Speedlink Kudos Z-9 имеет лазерный датчик разрешением 8200 точек на дюйм и девять программируемых кнопок: Настройки мыши изменяются с помощью ПО Kudos Z-9 Configurator

    15:036

    Новым полем битвы между ARM и Intel становится IoT : На быстро набирающем обороты рынке IoT потенциал ARM может быть востребован

    14:3928

    Аналитики IDC снова корректируют прогноз по рынку ПК на 2014 год: Всего в этом году будет отгружено 306,7 млн персональных компьютеров

    13:1910

    Xiaomi опровергла слухи о разрыве отношений с MediaTek: Xiaomi продолжит использовать продукцию MediaTek

    13:135

    До 50% процессоров Apple A9 будет выпускать TSMC: Ожидается, что для выпуска A9 будет задействовано новое поколение техпроцесса

    12:5510

    Представлена система жидкостного охлаждения Cooler Master Seidon 120V Ver 2 : Система жидкостного охлаждения Cooler Master Seidon 120V Ver 2 стоит 45 евро

    12:263

    Sonim XP7 — ещё один защищённый смартфон с четырёхъядерной платформой и ОС Android 4.4: Стоимость смартфона Sonim XP7 составляет $580

    12:168

    За год рост рынка планшетов уменьшился с 52,5% до 7,2%, продажи планшетов Apple iPad сократились на 12,7%: Основной вклад в замедление рынка связан с падением спроса на планшеты Apple iPad

    10:5256

    Представлена компактная камера Hasselblad Stellar II: Камера Hasselblad Stellar II стоит 1650 евро

    09:4618

    Умные часы nevo не нуждаются в подзарядке: Устройство nevo очень похоже на обычные часы

    08:3061

    Производители мониторов рассматривают возможность выпуска в будущем году моделей разрешением 5K: Согласно прогнозам, поставки мониторов в этом году составят 136 млн штук

    08:0026

    Samsung EyeCan+ — улучшенная версия компьютерного манипулятора для людей с ограниченными физическими возможностями: Samsung улучшила свой манипулятор EyeCan

    07:159

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