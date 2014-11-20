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    20 ноября 2014

    Мобильное приложение News Republic стало доступно в России: С News Republic каждый пользователь может стать редактором новостей для себя

    22:102

    Fujifilm выпускает кольца для макросъемки MCEX-11 и MCEX-16, совместимые с объективами серий XF и XC : Модели MCEX-11 и MCEX-16 различаются степенью увеличения

    21:254

    Samsung может начать выпуск складных смартфонов с гибкими дисплеями уже в будущем году : Окончательное решение выпуск складных смартфонов Samsung с гибкими дисплеями пока не принято

    20:5529

    Анонсирован объектив Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II (SAL70300G2): Продажи объективов Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II (SAL70300G2) должны начаться в феврале 2015 года

    20:302

    BlackBerry готовит сенсорный смартфон Rio для верхнего ценового сегмента: Смартфон BlackBerry Rio не получит клавиатуру

    19:315

    Внешний вид наручных часов FES Watch, включая ремешок, можно менять нажатием кнопки: Наручные часы FES Watch стоят примерно $170

    19:2617

    Foxconn инвестирует в новый завод 2,6 млрд долларов по просьбе одного из заказчиков: Это не первый подобный запрос

    18:5318

    В смартфонах Apple iPhone 6 Plus обнаружена очередная проблема — на этот раз, с камерой: Эффект наблюдается при работе смартфона Apple iPhone 6 Plus под управлением iOS 8.1

    18:5290

    Толщина смартфона Coolpad ivvi K1 составляет 5,9 мм, а масса равна 110 г: Смартфон Coolpad ivvi K1 получит SoC Snapdragon 410

    18:493

    Серия процессорных СВО Lepa AquaChanger включает две модели : В конструкцию СВО Lepa AquaChanger включены четырехслойные шланги

    18:253

    Samsung Electronics планирует оснащать поддержкой технологии FreeSync все свои мониторы Ultra HD: Компания AMD на мероприятии Future of Compute анонсировала выход первых мониторов Ultra HD с поддержкой технологии FreeSync

    17:378

    Eizo EV2730Q: монитор с соотношением сторон один к одному: Видимое пространство на 74% больше аналогов

    17:3632

    Acer предложит монитор XB270HU с панелью WQHD, кадровой частотой 144 Гц и поддержкой Nvidia G-Sync: Acer XB270HU появится на прилавках через несколько дней

    17:142

    При создании стекла Gorilla Glass 4 компания Corning делала упор на устойчивость к падениям : Новое стекло Corning не повредится даже от падения

    16:488

    Mitsubishi построила светодиодный экран площадью 2400 м2 и разрешением 10 048 х 2368 точек: Google арендует огромный дисплей за 2,5 млн долларов ежемесячно

    16:2811

    Планшет Chuwi Vi8 получил удвоенный объем памяти, по сравнению с аналогами по цене $80: Прошивка на базе Android не заставит себя долго ждать

    16:156

    В боковой стенке корпуса для ПК Spire PowerCube 710 есть круглое окно, закрытое сеткой: Корпус для ПК Spire PowerCube 710 рассчитан на системные платы типоразмера microATX и mini-ITX

    15:4513

    Ноутбук Purism Librem 15 должен обеспечить повышенную приватность: Если у вас паранойя, это ещё не значит, что за вами никто не следит

    15:277

    Корпус для ПК Antec ISK600M рассчитан на платы типоразмера microATX: Цена корпуса Antec ISK600M равна 84 евро

    15:254

    Выпуск объективов Zeiss Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II и Vario-Sonnar T* 16-35mm ZA SSM II запланирован на 2015 год : Объективы Zeiss Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II и Vario-Sonnar T* 16-35mm ZA SSM II будут фокусироваться быстрее своих предшественников

    15:106

    Представлены 32-разрядные микроконтроллеры Microchip серий PIC32MX1, PIC32MX2 и PIC32MX5 с поддержкой Bluetooth и CAN: Цены на микроконтроллеры серий PIC32MX1, PIC32MX2 и PIC32MX5 стартуют с $2,75 за штуку

    14:575

    Мобильные аккумуляторы mophie powerstation plus емкостью до 12000 мА∙ч имеют порты USB с нагрузочной способностью 2,4 А: Мобильные аккумуляторы mophie powerstation plus оснащены встроенными кабелями

    14:256

    По данным Counterpoint, десятку наиболее популярных смартфонов в мире возглавили две модели Apple и один аппарат Samsung: Из 10 наиболее популярных смартфонов в мире, шесть являются старыми моделями

    14:1932

    Обозначен срок выхода APU AMD Carrizo и Carrizo-L: AMD анонсирует однокристальные системы Carrizo и Carrizo-L для мобильных компьютеров

    13:5412

    Стали известны подробности о платформах Intel Quark LIffy Island и Seal Beach: SoC Intel Quark Seal Beach будут поддерживать Windows

    13:481

    Полнокадровая беззеркальная камера Sony α7 II (ILCE-7M2) оснащена системой стабилизации по пяти осям: Продажи Sony α7 II в Японии производитель обещает начать 5 декабря

    13:2442

    В конце месяца Huawei покажет свои «умные» очки: У Huawei уже готовы «умные» очки, распознающие жесты

    12:455

    Qualcomm планирует выпускать серверные процессоры: Сроки выпуска первых серверных процессоров Qualcomm пока не названы

    12:117

    Принята спецификация HMCC 2.0: Скорость передачи данных в HMCC 2.0 увеличена с 15 до 30 Гбит/с

    11:43

    NCS Technologies начинает поставки нулевых клиентов Cirrus LT в форме ноутбука: В нулевом клиенте Cirrus LT воплощена концепция PCoIP

    07:309

    Motorola Keylink — брелок, который не позволит потеряться вашим ключам: Брелок Motorola Keylink стоит $25

    07:1520

    Карта расширения NetUP Universal Dual DVB-CI поддерживает все популярные стандарты DVB: NetUP Universal Dual DVB-CI — первая карта для слота PCIe, поддерживающая DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-C и DVB-C2

    07:007

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