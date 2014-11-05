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    5 ноября 2014

    Dell рассекретила обновленный планшет Venue 11 Pro: Обновленный Dell Venue 11 Pro получил новый процессор и АКБ повышенной емкости

    20:5918

    Размеры компьютерного корпуса Xigmatek Eris — 355 х 225 х 180 мм: В компьютерном корпусе Xigmatek Eris можно разместить СВО с 240-миллиметровым радиатором

    20:003

    Oppo готовит смартфон U3 с дисплеем диагональю 4,6 дюйма и разрешением Full HD: Смартфон Oppo U3 получит платформу MediaTek MT6752

    19:506

    Телефон-раскладушка Samsung Master Dual оснащен дисплеями размером 3,0 и 2,2 дюйма: Телефон-раскладушка Samsung Master Dual представлен на южнокорейском рынке

    19:4011

    Похожий на iPhone смартфон Lenovo Sisley (S90) представлен официально: Lenovo Sisley построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 410

    19:1356

    HTC вернётся на рынок планшетов в следующем году: В следующем году HTC выпустит планшет верхнего ценового сегмента

    18:562

    BenQ адресует монитор BL2711U разрешением 4K людям, профессионально работающим с графикой: BenQ BL2711U обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB

    18:447

    В серию Xigmatek Maverick S вошли укороченные блоки питания мощностью до 600 Вт: Блоки питания Maverick S имеют комбинированные кабельные системы

    18:30

    Смартфон Huawei Honor 6X оснастят двумя тыловыми камерами, но пока неизвестно зачем: Смартфон Huawei Honor 6X получит дисплей диагональю 5,5 дюйма

    18:179

    AMD переведет APU для игровых консолей на нормы 20 нм: Переход на более тонкие нормы позволяет снизить стоимость, энергопотребление и тепловыделение, увеличить производительность APU

    18:1123

    Планшет Nexus 9 заработал у iFixit всего три балла : Новый планшет Nexus малопригоден для ремонта

    17:466

    Google заключила с LG десятилетнее кросс-лицензионное соглашение : Google и LG заключили соглашение о взаимном лицензировании

    17:133

    Jawbone Move — фитнес-трекер стоимостью $50: Браслет Jawbone Move не умеет следить за пульсом

    16:121

    Фитнес-браслет Jawbone Up3 оснащён биоимпедансным датчиком: Браслет Jawbone Up3

    15:346

    Выставка Softool отмечает 25-летие на рынке:

    14:53

    Nixie - браслет, который превращается в БПЛА с камерой - стал победителем конкурса Make It Wearable : Оригинальная разработка носимой летающей камеры получила главный приз в $500 тыс.

    14:144

    Microsoft приписывают планы выпуска планшета Surface Pro с 13-дюймовым или 14-дюймовым экраном: По итогам второго квартала 2014 года устройства с Windows занимали всего 3% мирового рынка планшетов

    13:3544

    В серию флэшек Patriot Supersonic Bolt XT с интерфейсом USB 3.0 вошли модели объемом 16, 32 и 64 ГБ: Цены на накопители Patriot Supersonic Bolt XT стартуют с $50

    13:202

    Системной плате Asus Z97-Pro досталась восьмифазная подсистема питания: В оснащении платы Asus Z97-Pro можно выделить звуковую подсистему SupremeFX

    13:008

    Толщина смартфона Vivo X5 Max равна 4,75 мм: Смартфон Vivo X5 Max 3 замечен в базе TENAA

    12:2511

    Датчики изображения OmniVision OV23850 и OV23840 разрешением более 20 Мп предназначены для смартфонов : В датчиках OV21840 и OV21850, относящихся к семейству PureCel-S, используется технология многослойной компоновки

    12:173

    Суммарный объем выпуска сменных объективов Nikkor достиг 90 миллионов штук: Суммарный объем выпуска сменных объективов Nikkor с ультразвуковым приводом автоматической фокусировки достиг 50 миллионов штук

    08:3011

    Датчики изображения Python 2000 и Python 5000 пополнили ассортимент ON Semiconductor : Датчики изображения типа CMOS Python 2000 и Python 5000 имеют разрешение 2,3 и 5,3 Мп соответственно

    08:00

    Портативная батарея Zettaly PowerX заряжается в восемь раз быстрее обычных: Емкость портативной батареи Zettaly PowerX равна 10 000 мА∙ч

    07:3018

    Беспроводный адаптер дисплея Silex Technology SX-ND-4350WAN одновременно служит точкой доступа: Цена SX-ND-4350WAN примерно равна $500

    07:001

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