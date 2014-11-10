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    10 ноября 2014

    Samsung готовит смартфон Galaxy Note 4 с двумя картами SIM: Индекс модели SM-N9100

    20:065

    LG готовит новую серию смартфонов под управлением ОС Android 5.0 Lollipop: Речь идет о серии H

    19:174

    Смартфон Moto Maxx не попадёт на рынок Европы: Смартфон Moto Maxx не выйдет за пределы Латинской Америки

    18:2214

    Смартфон Oppo 1105 с дисплеем разрешением 854 х 480 точек оценили в $210: Смартфон Oppo 1105 получил платформу Snapdragon 410

    17:342

    Производители дисплеев для смартфонов отмечают увеличение заказов со стороны Motorola: Motorola увеличивает закупку комплектующих для смартфонов

    17:177

    Гибридный мобильный ПК HP Envy x2 с 13-дюймовым дисплеем обойдётся в $800 за минимальную конфигурацию: Гибридный ПК HP Envy x2 оснащается платформой Intel Core M-5Y10

    16:387

    Новые 12-дюймовые ноутбуки Apple MacBook Air могут появиться раньше ожидаемого срока : Intel уже отгрузила для новых MacBook Air пароцессоры Core M

    16:0624

    Смартфон ZTE Q509T получит дисплей с низким разрешением, но будет выделяться поддержкой LTE и огромным аккумулятором: ZTE готовит смартфоны S2004 и Q509T

    15:37

    Водоблок EK Water Blocks EK-FC R9-285 предназначен для 3D-карт AMD Radeon R9 285 на GPU Tonga Pro: EK Water Blocks EK-FC R9-285 относится к категории водоблоков с полным покрытием

    15:17

    Смартфон Microsoft Lumia 940 может получить платформу Snapdragon 805 и новую 24-мегапиксельную камеру: Смартфон Microsoft Lumia 940 оснастят стеклом Gorilla Glass 4

    15:165

    Xiaomi готовит два топовых смартфона, которые будут «крупнее и привлекательнее» iPhone 6: Xiaomi выпустит два новых флагманских смартфона

    14:5620

    Фотогалерея дня: смартфон Microsoft Lumia 535 накануне анонса: В конфигурацию смартфона Microsoft Lumia 535 входит 1 ГБ оперативной памяти

    14:5519

    Twitter начинает продавать рекламу в России: Ранее размещать сообщения в российском сегменте Twitter могли только зарубежные рекламодатели

    14:38

    Микрокомпьютер Raspberry Pi стал еще меньше и дешевле: Raspberry Pi Model A+ стоит $20

    14:2515

    В России больше не будут заниматься разработками для Skype: Microsoft забрала часть разработчиков в Прагу

    14:2311

    Вышел новый номер электронного журнала iТоги!: Новый номер электронного журнала iТоги уже доступен бесплатно в App Store и Google Play Store!

    12:253

    Apple вынуждена отказаться от использования в iPhone 6 и iPhone 6 Plus флэш-памяти TLC NAND: В смартфонах Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus с 64 и 128 ГБ флэш-памяти выявлена проблема с контроллером TLC NAND

    12:1869

    Говорящая акустическая система Amazon Echo умеет не только воспроизводить потоковое звуковое вещание: Пока купить Amazon Echo можно только по приглашению

    11:209

    Графические процессоры AMD Fiji XT и Tonga XT замечены в базе данных индийской таможни: Инженерный образец 3D-карты с GPU Fiji XT носит обозначение С880

    09:486

    Компания EK Water Blocks выпустила водоблоки для системных плат серии Gigabyte X99: Основания водоблоков EK-FB KIT GA X99 изготовлены из меди и никелированы

    08:00

    За квартал Nikon удалось продать более миллиона камер со сменными объективами и почти полтора миллиона объективов к ним: Квартальный доход Nikon за год уменьшился с 231,5 до 197,5 млрд иен

    07:0014

    Немецкими учеными созданы крошечные роботы-гребешки: Крошечные роботы однажды смогут поплыть по кровеносным сосудам

    00:187

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