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    13 ноября 2014

    Подсистема питания 3D-карты Asus ROG Poseidon GTX 980 построена по 10-фазной схеме: Конфигурация 3D-карты Asus ROG Poseidon GTX 980 включает 2048 ядер CUDA и 4 ГБ памяти GDDR5

    21:381

    Технология Samsung Flow позволит устройствам более плотно взаимодействовать между собой: Samsung анонсировала концепцию Flow

    20:3015

    Производитель относит DLI 8 и DLI 10 к пятому поколению планшетов в усиленном исполнении : Усиленное исполнение позволяет планшетам DLI 8 и DLI 10 выдерживать многократные падения на бетонный пол с высоты 1,2 м

    20:109

    Наборы Analog Devices EV-ADRN-WSN-1Z и EV-ADRN-WSN-2Z призваны помочь в создании интернета вещей: Analog Devices предлагает наборы для разработки беспроводных сетей датчиков EV-ADRN-WSN-1Z и EV-ADRN-WSN-2Z

    19:374

    Первые мониторы с поддержкой технологии Adaptive-Sync появятся уже в следующем месяце: Мониторы с технологией Adaptive-Sync будут доступны в декабре

    19:361

    Samsung анонсировала новое перо для своих смартфонов — Advanced S Pen: Samsung Advanced S Pen будет совместимо с Note 4 и Note Edge

    18:4923

    Видеокарта Colorful iGame GeForce GTX 970 Flames Wars X TOP может работать на частоте ядра до 1443 МГц: Видеокарта Colorful iGame GeForce GTX 970 Flames Wars X TOP оснащается СО с шестью тепловыми трубками

    18:293

    Флэшку SanDisk iXpand можно подключать непосредственно к смартфонам Apple iPhone и планшетам Apple iPad: Доступны накопители SanDisk iXpand объемом 16, 32 и 64 ГБ

    17:4912

    Смартфоны Asus ZenFone 2 будут использовать не только платформы Intel: Смартфоны Asus ZenFone 2 с SoC Intel будут стоить не менее $300

    17:442

    Apple разработала для часов Watch новую платформу (SiP) под названием S1: Часы Apple Watch получат платформу SiP

    17:2727

    Toshiba дополнила линейку процессоров распознавания изображений серией TMPV760: Процессоры серии TMPV760 позволяют обнаруживать пешеходов ночью

    15:315

    AVerTV Mobile 510 превращает устройства с ОС Android в телевизоры DVB-T/T2, не требуя подключения к интернету: Тюнер AVerTV Mobile 510 весит всего 7,5 г

    14:4517

    Панорамная 3D-камера Samsung Project Beyond позволит владельцам шлемов Gear VR «телепортироваться» в любую точку Земли: Панорамная 3D-камера Samsung Project Beyond снимает видео для шлема виртуальной реальности

    14:414

    Смартфон Xolo Q1020 получил деревянные бока: Смартфон Xolo Q1020 оснащен пятидюймовым экраном

    14:1114

    Модель ApP Lite TZ1021MBG пополнила линейку процессоров Toshiba для носимых устройств : Основой TZ1021MBG служит процессор ARM Cortex-M4F с блоком вычислений с плавающей запятой

    13:382

    Микроконтроллеры Microchip PIC16(L)F161X ориентированы на использование в управляющих системах: Важной особенностью PIC16(L)F161X является наличие ускорителя математических вычислений

    13:137

    Сетевой адаптер Mellanox ConnectX-4 поддерживает скорости до 100 Гбит/с: Поставки ознакомительных образцов ConnectX-4 должны начаться в следующем квартале

    09:0010

    В следующем году только Lenovo и Apple смогут похвастаться стабильным ростом спроса на ноутбуки : В 2015 году Apple и Lenovo продадут ещё больше ноутбуков

    09:0095

    Серию блоков питания SilverStone Strider Essential пополнили модели ST50F-ESB и ST40F-ESB: Рекомендуемая стоимость ST50F-ESB и ST40F-ESB — 63 и 55 долларов соответственно

    08:301

    Чистая прибыль Asus увеличилась за год на 21%: За прошедший квартал Asus продала 2,8 млн смартфонов

    08:15

    Принята спецификация NVM Express 1.2: В NVMe 1.2 добавлены возможности, касающиеся корпоративных и потребительских систем

    08:00

    Смартфон Vivo X5 Max предстал на «живых» фото: Появились живые фото смартфона Vivo X5 Max

    07:459

    Sharp разработала дисплей диагональю 4,1 дюйма разрешением 2560 х 1600 точек: В 2016 году Sharp начнёт производство дисплеев с плотностью 736 ppi

    07:1527

    Хранилища Quantum StorNext Pro Foundation предложены объемом 48 и 96 ТБ: Продажи хранилищ StorNext Pro Foundation уже начались

    07:00

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