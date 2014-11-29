  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 ноября 2014

    Специалисты ETRI разработали оборудование для домашнего подключения к интернету со скоростью 10 Гбит/с: В ETRI планируют продолжить развитие разработки

    22:0246

    Процессоры группы Toshiba TZ2100 построены на ядре ARM Cortex-A9: К ключевым особенностям TZ2100 относится поддержка памяти DDR3-800 и DDR3L-800

    21:5215

    Смартфон Gionee W900 оснащен двумя дисплеями разрешением 1920 х 1080 пикселей: В оснащение Gionee W900 входят камеры разрешением 13 и 5 Мп

    18:2122

    По словам судьи, «Motorola потеряла своего лучшего друга»: Федеральный апелляционный суд США отклонил обращение Motorola Mobility по поводу фиксации цен на панели для смартфонов

    17:2111

    Рынок автомобильной электроники становится все более привлекательным для производителей микросхем: Основу рынка микросхем для автомобильной электроники составляют аналоговые микросхемы и микроконтроллеры

    13:23

    В линейку Fnatic Edition вошла мышь SteelSeries Rival, гарнитура SteelSeries 9H и клавиатура SteelSeries Apex: Ассортимент SteelSeries пополнила серия продукции Fnatic Edition

    08:003

    Hitachi разрабатывает потребительский оптический топограф, сопрягаемый со смартфоном, стоимостью около $100: Hitachi разрабатывает сканер мозговой активности, сопрягаемый со смартфоном

    07:3022

    Внешний оптический привод Blu-Ray Pioneer BDR-XU03JM предназначен для компьютеров Apple: На японском рынке оптический привод Pioneer BDR-XU03JM появится в декабре по цене около $220

    07:0029

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018