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    25 ноября 2014

    Swiftpoint GT — альтернатива мыши: На выпуск устройства Swiftpoint GT, заменяющего мышь, уже собрано в пять раз больше средств, чем планировалось

    22:3024

    PLDA XpressRICH4: гибко конфигурируемая реализация PCIe 4.0 для ASIC и FPGA : Контроллер PLDA XpressRICH4 поддерживает скорости до 16 ГБ/с

    21:051

    Сетевое хранилище Synology DiskStation DS215j имеет два отсека для накопителей: Основой хранилища Synology DiskStation DS215j служит двухъядерный процессор Marvell Armada 375 88F6720

    20:109

    Необычный смартфон-«циклоп» Doov V1 оснащён поворотным модулем-«флипом» с камерой: Смартфон Doov V1 оснастили камерой-перевёртышом

    20:0019

    Емкость мобильного аккумулятора EC Technology Deluxe второго поколения равна 22400 мА∙ч: Габариты мобильного аккумулятора EC Technology Deluxe второго поколения — 160 х 80 х 23 мм

    19:478

    muzik: наушники с акселерометром, сенсорной панелью и социальными функциями: Симпатичное, но недешевое устройство

    19:098

    Смартфон Meizu с ОС Ubuntu Phone выйдет в начале следующего года: Meizu всё-таки выпустит смартфон с Ubuntu Phone

    18:456

    На iXBT TV разыгрывается смартфон Samsung Galaxy Alpha!: На iXBT TV разыгрывается смартфон Samsung Galaxy Alpha!

    18:307

    Xiaomi выпустила свой самый компактный внешний аккумулятор: Емкость новинки составляет 5000 мАч

    18:0828

    Корпус Fractal Design Define R5 обеспечивает хорошее охлаждение и шумоизоляцию: И стильный дизайн в придачу

    17:239

    Xiaomi будет производить свои смартфоны в Индии и Бразилии: Foxconn начнёт собирать смартфоны Xiaomi в Индии и Бразили для удовлетворения местного спроса

    17:124

    Смартфон Lenovo Golden Warrior Note8 (A936) оснащён шестидюймовым экраном HD: Смартфон Lenovo Golden Warrior Note8 (A936) основан на платформе MediaTek MT6752

    16:09

    Sony тоже сократит ассортимент смартфонов для уменьшения расходов: Sony будет выпускать меньше различных смартфонов

    15:4418

    Xiaomi может прекратить сотрудничество с MediaTek: Xiaomi может отказаться от платформ MediaTek

    14:274

    Продажи референсных образцов смартфона и планшета на SoC Qualcomm Snapdragon 810 начнутся в декабре: Цена референсного смартфона SoC Qualcomm Snapdragon 810 примерно равна $800, планшет стоит около $1000

    13:5439

    Специалисты iFixit поставили семь баллов смартфону Nexus 6 : Ремонтопригодность Nexus 6 сравнительно высока

    13:128

    ASMedia стала партнером AMD по разработке чипсетов следующего поколения: Поручив ASMedia разработку чипсета, AMD может сократить расходы и высвободить ресурсы

    11:50

    IBM и Ericsson будут вместе разрабатывать антенны для базовых станций 5G: Внедрение сетей 5G станет ответом на растущее число устройств и увеличение трафика

    09:5511

    Владельцы Apple iPhone смогут получить до $550 за переход на BlackBerry Passport: Обмениваемый смартфон Apple iPhone должен быть в исправном состоянии и разблокирован

    09:4720

    В устройствах Mazzo Mobile PowerDrive P1 и PowerDrive Slim объединены функции внешнего накопителя и аккумулятора: Устройства Mazzo Mobile PowerDrive P1 и PowerDrive Slim имеют сертификат Apple MFi

    09:30

    Для использования летательных дронов в коммерческих целях может понадобиться лицензия пилота: FAA склоняется к жёстким ограничениям по использованию БПЛА в коммерческих целях

    07:1532

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