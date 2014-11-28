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    28 ноября 2014

    Водоблок EK-FC980 GTX Strix предназначен для 3D-карты Asus GTX 980 Strix: Водоблоки EK-FC980 GTX Strix можно соединять элементами FC Terminal или HD Tube

    22:30

    Процессорный охладитель Phanteks TC14S построен по схеме «двойной башни» : Продажи Phanteks TC14S должны начаться в декабре по рекомендованной цене $50

    22:2412

    Игровая гарнитура SteelSeries 9H Na’Vi Edition создана при участии киберспортивного клуба Natus Vincere: Продажи 9H Team Na’Vi Edition уже начались по ориентировочной розничной цене 170 долларов

    22:181

    Китайские и тайваньские производители заинтересовались 3D-принтерами: 3D-принтеры могут стать намного более распространенными, чем сейчас

    22:1214

    Базовый комплект для сборки мини-ПК Shuttle XPC Barebone SH97R6 включает алюминиевый корпус: Рекомендованная цена Shuttle XPC Barebone SH97R6 равна 244 евро

    22:025

    Самыми популярными смартфонами с Windows Phone всё ещё остаются старые бюджетные модели: Рынок смартфонов с Windows Phone 8 почти полностью принадлежит Microsoft

    18:3127

    Ematic выпустила три планшета с платформой Intel Atom и ОС Windows 8.1: Эти устройства стали не самыми дешевыми среди аналогичных предложений

    18:204

    Несмотря на положение компании, новый смартфон Pantech продаётся очень хорошо: Смартфон Pantech Vega Pop-up Note разошёлся тиражом 300 000 устройств за полдня

    17:517

    84% сайтов на движке WordPress могут быть взломаны:

    17:106

    Планшет Archos 80 Cesium работает под управлением Windows 8.1 и располагает 1 ГБ оперативной памяти: Планшет Archos 80 Cesium может похвастаться тонкими рамками

    16:528

    В конфигурацию смартфона Oppo R8207 войдёт восьмиядерная платформа: Смартфон Oppo R8207 оснастят пятидюймовым экраном HD

    16:224

    FAA опубликовала список инцидентов с использованием летательных дронов: Инциденты с дронами случаются всё чаще

    16:1215

    Итоги выставки Softool-2014: 12-14 ноября в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне состоялась 25-я выставка Softool

    15:442

    «Умный» браслет Razer Nabu появится в продаже 2 декабря по цене $100: Браслет Razer Nabu в начале следующего месяца наконец-то поступит в продажу

    15:3310

    Eizo выпустила 24-дюймовый монитор для клинической диагностики RadiForce MX242W: Модель RadiForce MX242W пришла на смену MX241W, ее матрица с соотношением сторон 16:10, выполненная по технологии IPS, гарантирует пользователям широкий угол обзора

    13:514

    Смартфон HTC Desire 620 получит пятидюймовый экран и будет крупнее, чем модель One M8: Смартфон HTC Desire 620 оснастили SoC Snapdragon 410

    08:254

    Внешние жесткие диски Adata HV100: объем до 2 ТБ, интерфейс USB 3.0: В ближайшее время на прилавках

    08:082

    Samsung запатентовала круглые «умные» часы, управляемые необычным образом: Samsung может выпустить круглые «умные» часы, которые управляются вращающимся ободом корпуса

    08:0045

    Смартфон Samsung SM-J100F будет основан на платформе Marvell PXA1908: Смартфон Samsung SM-J100F получит экран с невысоким разрешением

    07:155

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