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    4 ноября 2014

    Ноутбук Acer Aspire V Nitro получил экран разрешением 4K: Acer Aspire V Nitro оценен в США в $1800

    21:1527

    Компания Avira обновила свою линейку антивирусов: В составе новой линейки Avira 2015 пользователи получат приложение Avira Browser Safety (ABS), которое обеспечит безопасную работу в Интернете

    20:3511

    Sharp готовит экраны LCD LTPS со светоотражающим покрытием для носимой электроники: Компания заявляет впечатляющую экономичность для таких экранов

    18:2619

    Базовый комплект для сборки компьютера Shuttle DS87 имеет три видеовыхода, которые можно задействовать одновременно: Базовый комплект для сборки компьютера Shuttle DS87 стоит 200 евро

    17:3610

    Meizu представит смартфон MX4 Pro 19 ноября?: Известна предварительная цена

    17:08

    Transcend представила видеорегистратор DrivePro 100, оснащенный объективом с большой диафрагмой F/1.8: DrivePro 100 оснащен объективом с большой диафрагмой F/1.8, встроенным аккумулятором, высококачественной Full HD-матрицей, а также имеет удобную функцию фотосъемки

    16:292

    Kyocera Proteus: концепт смартфона с изгибающимся корпусом: Тоже без сапфирового стекла

    15:5715

    ON Semiconductor KAE-02150 открывает новый класс датчиков изображения типа CCD: В датчике изображения KAE-02150 нашли применение технологии Interline Transfer и Electron Multiplication

    15:1210

    Samsung Galaxy Grand 3 окажется больше предшественника, получит 64-разрядный процессор: Аппаратная платформа Samsung Galaxy Grand 3 — Qualcomm Snapdragon 410

    14:3980

    Мышь Logitech G G302 Daedalus Prime ориентирована на любителей игр в жанре MOBA: Мышь Logitech G G302 Daedalus Prime имеет шесть программируемых кнопок

    14:306

    MSI выпустит видеокарту GeForce GTX 970 Gaming Gold Edition: MSI GeForce GTX 970 Gaming Gold Edition «засветилась» на мероприятии MSI Beat IT 2014

    14:11

    Комплект Brikk Lux Nikon DF, состоящий из зеркальной фотокамеры и объектива к ней, стоит $41 395: Brikk Lux Nikon DF будет выпущен ограниченным числом — в продажу поступит только 77 комплектов

    12:5526

    Samsung и TSMC еще борются за право выпускать однокристальные системы Apple A9: Как утверждается, компания Samsung предложила более привлекательные цены

    12:4029

    Десятиканальный контроллер Sage Microelectronics S681 подходит для SSD объемом до 5 ТБ: В контроллерах Sage S68X используется многоядерная архитектура

    12:099

    Microsoft Lumia RM-1090 может стать первым смартфоном линейки, не несущим логотип Nokia: Ожидается, что Microsoft RM-1090 составит конкуренцию смартфонам Android One

    09:0012

    Начало продаж умных часов Apple Watch отложено: Представитель Apple признал, что начало продаж Apple Watch пришлось перенести на более поздний срок

    08:3069

    Panduit выпускает необслуживаемый источник бесперебойного питания, работающий без аккумуляторов: Новый ИБП Panduit рассчитан на работу в диапазоне температур от -40°С до +60°С

    08:0021

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