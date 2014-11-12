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    12 ноября 2014

    3D-карта Asus GeForce GTX 980 ROG Poseidon оснащена водоблоком и воздушной системой охлаждения : Основой изделия с индексом Poseidon-GTX980-P-4GD5 служит GPU GM204 с 2048 ядрами CUDA

    22:054

    В следующем году смартфоны Samsung и Xiaomi получат память, соответствующую стандарту UFS 2.0: Смартфон Samsung Galaxy S6 получит память UFS 2.0

    20:1422

    На немецком сайте CPN «засветился» объектив Canon EF 11-24mm 1:4L USM: Дата анонса объектива Canon EF 11-24mm 1:4L USM пока остается неизвестной

    19:508

    Смартфон Fujitsu Arrows NX F-02G получил дисплей 2K, дактилоскоп и защиту от воды: Смартфон Fujitsu Arrows NX F-02G получил 3 ГБ ОЗУ

    19:456

    Смартфон Sony Xperia Z4 получит подкрепление в составе моделей Compact и Z4 Ultra: Sony попытается избежать одновременного появления вместе с Samsung Galaxy S6

    19:2933

    Первые подробности о конвертируемом ультрабуке Toshiba Portege Z20: Планшет и ультрабук в одном устройстве

    17:4121

    У Analog Devices готов первый в отрасли 24-разрядный сигма-дельта АЦП с входным буфером rail-to-rail : Среди особенностей AD7175-2 — наличие двух симметричных каналов, которые можно использовать как четыре несимметричных

    17:233

    Imagination Technologies анонсировала однокристальную платформу Ingenic M200 с ядрами MIPS для носимой электроники: Платформа Ingenic M200 потребляет всего 150 мВт

    17:204

    Samsung будет продвигать свои продукты в корпоративном сегменте при поддержке SAP: Samsung заключила соглашение с SAP для разработки корпоративных продуктов

    16:357

    Анонсирован объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM: Продажи Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM начнутся в декабре по цене около $2200

    16:0018

    Noctua анонсировала три процессорных охладителя: NH-U9S, NH-D9L и NH-D9DX i4 3U: Кулеры Noctua NH-U9S, NH-D9L и NH-D9DX i4 3U оснащены вентиляторами NF-A9 PWM

    15:592

    Pi-Top — первый самодельный ноутбук, напечатанный на 3D-принтере: Основой Pi-Top служит Raspberry Pi

    15:2217

    Amazon намерена испытывать беспилотные дроны в Великобритании: Amazon реализует программу Prime Air в Великобритании

    15:1410

    Xiaomi готовит смартфон стоимостью $65 с шестиядерной платформой Leadcore LC1860 и поддержкой LTE: Новый смартфон Xiaomi будет стоить $65

    14:187

    Технология TSMC 16FinFET Plus достигла этапа опытного производства: Техпроцесс 16FF+ уже опробован в проектах SoC

    14:047

    EK Water Blocks выпустила укороченный водоблок для 3D-карт Nvidia GeForce GTX 970 : Водоблок с полным покрытием EK-FC970 GTX охлаждает GPU, микросхемы памяти и регуляторы напряжения

    13:25

    В следующем году Intel выпустит платформы Quark поколения Liffy Island: Платморы Quark второго поколения сменят имя на Liffy Island

    12:493

    За прошедший день Xiaomi продала 1,16 млн смартфонов, выручив 254 млн долларов: В Singles Day Xiaomi продала более 1 млн смартфонов

    12:0419

    EB Tough Mobile — финский смартфон для специалистов по охране общественного порядка: Основой EB Tough Mobile служит SoC Qualcomm Snapdragon 801

    12:0311

    eMagin обещает до конца года создать прототип носимого дисплея с невиданными характеристиками: Нетрадиционный подход eMagin позволил получить уникальный форм-фактор

    11:1117

    Регулятор напряжения Freescale MC34VR500 предназначен для использования вместе с процессорами QorIQ LS1 в решениях для интернета вещей: Регулятор напряжения Freescale VR500 призван питать процессоры QorIQ LS1 для интернета вещей

    10:22

    Энергонезависимая резистивная память Adesto RM25UL работает при напряжении 1,2 В: Технология CBRAM открывает новые горизонты электроники интернета вещей

    08:302

    По мнению Digitimes Research, рынок планшетов сократился по сравнению с прошлым годом: В Digitimes Research полагают, что в этом квартале будет отгружено 74,5 млн планшетов

    08:003

    Фото дня: смартфон ZTE Nubia Z9 с минимальными рамками по бокам экрана : Смартфон ZTE Nubia Z9 предстал на живых фото

    07:4533

    Смартфон Samsung SM-Z130H с ОС Tizen 2.3 оснастят дисплеем разрешением 800 х 480 точек: Смартфон Samsung SM-Z130H получит платформу с частотой 1,2 ГГц

    07:157

    Разработчики альтернативных прошивок начали работу с Android 5.0 Lollipop: Речь идет о проектах CyanogenMod и OmniROM

    01:133

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