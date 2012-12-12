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    12 декабря 2012

    Корпус для ПК Aresze X-Men 7206B имеет девять отсеков для накопителей: Габариты X-Men — 508 x 194 x 469 мм

    19:1511

    Появились качественные «живые» фото смартфона BlackBerry L: Судя по фото, смартфон получит разъемы micro-USB и micro-HDMI, а также АКБ емкостью 1800 мАч

    19:0431

    Amazon получает патент на «подушку безопасности» для мобильных устройств: Как скоро «подушки безопасности» появятся в серийных устройствах, данных нет

    18:2338

    Системная плата MSI со встроенным процессором Celeron 847 обходится пассивной системой охлаждения: Изделие оснащено портом COM на задней панели

    16:3014

    Razer раскрывает некоторые подробности устройства, создаваемого в рамка проекта Project Fiona: В качестве ориентира цены нового планшета назван диапазон $1299-$1499

    15:2617

    VIA Labs представила контроллеры для флэш-накопителей с интерфейсом USB 3.0 VIA VL752 и VIA VL753: Контроллеры VIA VL752 и VIA VL753 имеют сертификат USB-IF

    14:261

    Смартфон Oppo Find 5 с пятидюймовым экраном Full HD представлен официально: Продажи Find 5 должны стартовать в начале будущего года

    13:3029

    save2pc Light v.4.26 - бесплатная утилита для сохранения видео с YouTube: Бесплатная утилита для сохранения видео с YouTube

    13:151

    Специалистами GE создан сверхтонкий и бесшумный охладитель для процессоров планшетов и тонких ноутбуков: Технология Dual Piezoelectric Cooling Jets поможет изменить мобильные компьютеры

    12:4829

    Maxthon v.4.0.0.2000 - веб-браузер для ОС Windows: Веб-браузер для ОС Windows

    12:40

    Blender v.2.65 Final - кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации: Кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации

    12:05

    IBM удалось совместить кремниевые и оптические блоки на одном чипе: Прототип покажут на конференции IEDM

    11:4117

    WordPress v.3.5.0 - бесплатная платформа для публикаций: Бесплатная платформа для публикаций

    11:301

    Microsoft объявляет о продлении программы одностороннего лицензирования для некоммерческих и неправительственных организаций : Односторонняя лицензия, которая действует автоматически от имени Microsoft и покрывает программное обеспечение, уже установленное на компьютерах некоммерческих и неправительственных организаций, а также небольших независимых СМИ, обеспечивая правомерность

    10:55

    Сертификация специалистов по технологиям Microsoft на статус Master теперь доступна и в России: Россия стала 10-й страной в мире, где открылся выделенный центр тестирования Prometric на статус уровня «Мастер».

    10:20

    Broadcom анонсировала чип BCM43341, реализующий связь NFC, Wi-Fi, Bluetooth и FM-радиоприемник: Вместе с ним компания представила беспроводное решение BCM20793, реализующее Wi-Fi 802.11ac и NFC

    09:493

    «Доктор Веб»: первый троянец в виде платного архива для Mac OS X: «Доктор Веб» информирует о появлении нового троянца для Mac OS X

    09:452

    Охлаждающая подставка для ноутбуков Deepcool N1 весит 700 г: Производитель предлагает N1 в семи цветовых вариантах

    09:3010

    Выпуск плагина Dr.Web для Microsoft ISA Server и Forefront TMG Light и обновление Dr.Web для Microsoft ISA Server и Forefront TMG: «Доктор Веб» объявляет о выпуске плагина Dr.Web для Microsoft ISA Server и Forefront TMG Light

    09:10

    Более половины всех патентных исков в США подают «патентные тролли»: Американская система защиты интеллектуальной собственности превратилась в источник дохода «троллей»

    09:0042

    Instamagnet.ru превращает Instagram в сувенирные фотомагниты: В Рунете открылся онлайн-сервис изготовления сувенирных магнитов из Instagram

    08:35

    На Best Buy «засветился» ноутбук ASUS Q500, оснащенный сенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюйма разрешением Full HD: В конфигурации Q500A-BHI7T05 ноутбук оснащен высокопроизводительным четырехъядерным процессором Intel Core i7-3632QM, но лишен дискретной видеокарты

    08:259

    У Silicon Image готов первый в отрасли однокристальный передатчик WirelessHD для мобильных устройств, работающий на частоте 60 ГГц: Передатчик UltraGig 6400 предназначен для планшетов и смартфонов

    08:002

    Memocards – учим английский вместе с любимыми телесериалами: Приложение поможет выучить лексику к популярным сериалам и смотреть их на языке оригинала

    08:001

    Серверные однокристальные системы Intel Atom S1200 (Centerton) представлены официально: Оптовая цена на новые CPU Intel стартует с отметки $54

    07:307

    Новая версия клиента Twitter 3.6.0 для Android : Начиная с третьей версии, в интерфейсе Twitter три раздела: Home, Connect и Discover.

    01:59

    Вышла Instagram 3.2.0 для iOS: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    01:57

    aTypo Picture 3.88 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    01:56

    Wifi Analyzer 3.3 — сканер беспроводных сетей для Android: Данное приложение анализирует характер покрытия в конкретной точке, определяя силу принимаемого сигнала

    01:54

    Tweetbot 2.6.2 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    01:54

    Kingsoft free Office 5.21 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    01:52

    Энциклопедия Wikipedia Mobile 1.3.3 для Android: В программе есть поисковые подсказки, полнотекстовый поиск

    01:51

    Обновлен клиент «ВКонтакте» для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    01:50

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