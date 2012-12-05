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    5 декабря 2012

    Sony представила бюджетные смартфоны Xperia E и Xperia E dual: Новинки построены на платформе Qualcomm Snapdragon MSM7227A

    22:269

    В серию корпусных вентиляторов Spire X2 Nano-Tech вошли модели четырех типоразмеров: В подшипниках Nano-Tech используется смазка с наночастицами

    20:531

    Высота процессорного охладителя Thermalright AXP-100 равна 58 мм: Конструкция кулера Thermalright AXP-100 включает шесть тепловых трубок

    19:5212

    Евросоюз оштрафовал Philips и других участников ценового сговора на 1,47 млрд. евро: Philips и еще четыре компании долгое время завышали цены на кинескопы

    19:2714

    Ericsson просит запретить импорт в США продукции Samsung: Компании Ericsson и Samsung не смогли договориться о продлении лицензионного соглашения

    17:3311

    У Kilopass готовы тестовые 20-нанометровые чипы однократно программируемой энергонезависимой памяти: Тестовые 20-нанметровые чипы для Kilopass изготовила TSMC

    17:0811

    Представлен смартфон Nokia Lumia 620: Третий по счету и самый доступный смартфон Nokia на Windows Phone 8 ориентирован на молодежь

    16:5428

    В марте 2013 года HP выпустит трансформируемый ноутбук EliteBook Revolve: Новинка придет на смену модели EliteBook 2760p

    16:269

    Серия сетевых хранилищ WD My Book Live Duo пополнилась моделью объёмом 8 ТБ: $390

    15:4811

    Wacom представляет Bamboo Stylus feel — перо для сенсорного ввода, чувствительное к силе нажатия: Bamboo Stylus feel подходит не для всех устройств

    15:474

    FBReaderJ 1.68 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    14:54

    В США начались продажи «первого кулинарного планшета» QOOQ: Планшет QOOQ — детище французской компании Unowhy

    14:5015

    Apple удалось зарегистрировать в США торговую марку Retina : Права на использование слова Retina теперь принадлежат Apple

    13:5624

    WinISO v.6.3.0 - программа для конвертирования данных в формат ISO: Программа для конвертирования данных в формат ISO

    13:15

    ArtSage v.1.00.10 - крошечный бесплатный просмотрщик графических файлов: Крошечный бесплатный просмотрщик графических файлов

    12:401

    Nero Kwik Media v.12.0.02100 - бесплатная программа для организации, управление и работы с медиа: Бесплатная программа для организации, управление и работы с медиа

    12:052

    Первые накопители WD объёмом 5 ТБ появятся в четвёртом квартале 2013 года?: WD серии Green и Red

    11:3828

    SmartSniff v.2.00 - бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов: Бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов

    11:30

    STDU Viewer v.1.6.191 - бесплатный и компактный просмотрщик файлов: Бесплатный и компактный просмотрщик файлов

    10:552

    Drm-Removal v.4.3.9 - программа для конвертирования защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы: Программа для конвертирования защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы

    10:20

    Zecurion Zgate 4.0: аналитические возможности для DLP-системы: Zecurion объявляет о выпуске новой версии Zecurion Zgate 4.0

    09:45

    Смартфон Zopo ZP950, оснащенный дисплеем диагональю 5,7 дюйма, позирует на фото: Аппарат еле умещается в руке

    09:4025

    Coby готовит бюджетный 8-дюймовый планшет Kyros MID8060: Внешне планшет будет выполнен в духе модели MID7060

    09:182

    ABBYY FineReader становится мобильным: Облачный сервис для распознавания текста теперь доступен на iPhone

    09:101

    Линейка однокристальных систем Qualcomm S4 пополнилась моделями MSM8226 и MSM8626: Новинки ориентированы в основном на китайский рынок смартфонов

    08:506

    Каталогизатор фильмов All My Movies – теперь для Apple iPhone и iPod touch: Bolide Software представила каталогизатор All My Movies для мобильных устройств iPhone и iPod touch

    08:35

    Высота процессорных охладителей Akasa AK-CC7122EP01 и AK-CC7122BP01 — 26 мм: Охладители Akasa AK-CC7122EP01 и AK-CC7122BP01 совместимы с процессорами Intel в исполнении LGA775, LGA1155 и LGA1156

    08:302

    Основой монитора Dell U2713H стала 27-дюймовая панель AH-IPS разрешением 2560 x 1440 пикселей: Монитор Dell U2713H охватывает 99% пространства Adobe RGB

    08:0015

    Shareman - бесплатный диспетчер загрузок, файлообменный клиент, каталог файлов и встроенный чат: Бесплатная и удобная в использовании программа, которая сочетает в себе мощный менеджер загрузок, файлообменный клиент, каталог файлов и встроенный чат

    08:003

    Корпус Antec X1 предназначен для игровых ПК: Цена Antex X1 примерно равна $50

    07:307

    Появились предварительные спецификации GPU AMD Radeon HD 8000: Графические процессоры Sea Islands будут на 20% больше своих предшественников

    07:0011

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