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    10 декабря 2012

    Стала известна стоимость смартфонов Sony Xperia E: Версия с поддержкой одной карты SIM будет стоить 159 евро, с поддержкой двух SIM — 169 евро

    23:535

    3D-карта EVGA GeForce GTX 670 FTW LE: печатная плата от GeForce GTX 680 и небольшой заводской разгон GPU: С учетом скидки в $30, изделие можно заказать на сайте производителя за $390

    23:28

    Мышь Tesoro Shrike H2L оценена в 49 евро: Основой Tesoro Shrike H2L стал лазерный датчик разрешением 5600 точек на дюйм

    21:239

    В продажу поступил водонепроницаемый компьютер Stealth WPC-525F: Водонепроницаемый корпус Stealth WPC-525F

    20:188

    Японская компания OCMemory представила модули памяти DDR3-2400 без радиаторов : В модулях памяти OCMemory DDR3-2400 используется память производства Hynix

    19:284

    Cool Reader 3.1.2-20 превращает Android-смартфон в электронную книгу: Одно из лучших приложений для чтения электронных книг на устройствах, работающих под управлением Android

    15:063

    CameraPro (CameraX) 2.36 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    15:04

    File Expert 5.06 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    15:02

    DMD Panorama 2.6 — панорамы на iPhone: Оно автоматически склеивает несколько фотографий и делает места швов незаметными.

    14:56

    Beautiful Widgets 5.0 — украшение стартового экрана Android: Популярный набор виджетов для рабочего стола смартфонов и планшетов с Android

    14:52

    ConvertPad 2.4.01 — универсальный конвертер величин для Android: Эта программа может использоваться вместо калькулятора размерностей

    14:51

    Klip Video Sharing 4.02 делает обмен видео на мобильном простым: Приложение, при помощи которого можно создавать видеоролики и делиться ими видеороликами с другими людьми

    14:48

    Fotolr Photo Studio 3.1.1 для обработки изображений на iOS: Приложение для устройств с iOs, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    14:45

    Prey Anti-Theft 0.5.9 — защита iPhone в случае кражи: Программа поддерживает слежение за местоположением устройства посредством GPS и на основе информации о подключениях к Интернету

    14:43

    Family Mobile — учет финансов на Windows Phone: Популярная программа для учета личных финансов Family получила второе мобильное приложение.

    14:38

    По подсчетам IDC, за год рынок систем хранения вырос на 3,7%: На рынке систем хранения лидирует компания EMC

    14:361

    Outlook on the Desktop v.2.1.1 - бесплатная утилита для вывода календарной системы Outlook на Рабочий стол Windows: Бесплатная утилита для вывода календарной системы Outlook на Рабочий стол Windows

    14:25

    RogueKiller v.8.3.2 - бесплатная утилита для борьбы с вредоносным ПО: Бесплатная утилита для борьбы с вредоносным ПО

    13:50

    Calibre v.0.9.9 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    13:15

    Cobian Backup v.11.2.0.582 - бесплатная программа для резервного копирования данных : Бесплатная программа для резервного копирования данных

    12:401

    System Ninja v.2.4 - бесплатная программа для настройки ОС Windows: Бесплатная программа для настройки ОС Windows

    12:05

    Macrium Reflect Free v.5.1.5432 - программа для создания резервных копий и восстановления данных: Программа для создания резервных копий и восстановления данных

    11:30

    AVG Free Edition 2013.2805 - бесплатное антивирусное решение для защиты Windows: Бесплатный антивирус для защиты компьютеров под управлением Windows

    10:551

    Именные смс-рассылки перестанут ошибаться: «ВендоСофт» презентовала уникальную разработку — веб-клиент длябезошибочной именной смс-рассылкиAramba

    10:20

    Электронная книга Barnes & Noble Nook Simple Touch стала дешевле на $20: Стоимость изделия снизилась с $99 до $79

    09:5612

    "Полиглот" для Android поможет выучить английскую грамматику за 16 часов: Axidep представляет "Полиглот" - обучающее Android-приложение для детей и взрослых

    09:45

    Вышло приложение ABBYY FineReader Touch для Microsoft Windows 8 с русским интерфейсом: Программа является клиентом к облачному сервису по распознаванию текстов и совместима со всеми видами сенсорных устройств с ОС Windows 8

    09:10

    LG продала 10 миллионов смартфонов серии Optimus L: На достижение этого результата у компании ушло менее 10 месяцев

    09:1013

    Giada комплектует неттоп i35GB процессором Intel Atom D2550 и GPU NVIDIA GeForce GT 610: Компьютер может быть оснащен SSD, для установки которого предусмотрен разъем mSATA

    08:37

    Эксперты eScan о новой угрозе из «облаков»: Облачные браузеры – например, Opera Mini, Amazon Silk Could или Puffin Browser – могут предоставлять хакерам бесплатные вычислительные ресурсы. Такой вывод сделали американские исследователи, показавшие возможность анонимно использовать вычислительную мощ

    08:351

    Alzex Finance – учет личных финансов на смартфоне и ПК: Alzex Software объявляет о выходе Alzex Finance для учета финансов на устройствах на базе Apple iOS

    08:00

    Advanced Task Killer 1.9.7B95 помогает завершить «зависшие» приложения: В настройках программы можно установить правила для автоматического завершения процессов

    02:33

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