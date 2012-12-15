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    15 декабря 2012

    В китайской промышленности наметился спад производства: Спад производства в Китае объясняется комплексом причин

    20:2734

    Huawei откроет новый центр по исследованию и разработке смартфонов в Европе: Huawei инвестирует в новый исследовательский центр 70 млн. евро

    16:0813

    Клавиатура Dharma Point DRTCKB91UP2 лишена цифрового блока: Стоит DRTCKB91UP2 примерно $60

    16:0012

    Samsung Electronics приобретает компанию NVELO, разработчика ПО для кэширования с помощью SSD: Детали сделки между Samsung Electronics и NVELO не разглашаются

    15:347

    Беспроводная акустическая система Braven 570 может поддержать смартфон в трудную минуту: Беспроводная акустическая система Braven 570 оснащена интерфейсом Bluetooth

    14:3117

    Выбрав компоненты подешевле, производители могут выпустить семидюймовые планшеты стоимостью менее $150: По мнению TrendForce, действия Google и Amazon могут побудить других производителей к выпуску недорогих планшетов

    13:5518

    Планшеты под управлением ОС Windows 8/RT продаются плохо: Слишком высокая цена

    11:4736

    22-нанометровые SoC Intel с технологией Tri-Gate выйдут в следующем году: Предположительно процессоры Silvermont

    11:393

    EK Water Blocks готовит водоблок для 3D-карт Radeon HD 7990 : Продажи водоблоков EK-FC7990 должны начаться в конце января 2013 года

    09:004

    На сайте FCC замечена клавиатура Matias с интерфейсом Bluetooth : Помимо интерфейса Bluetooth, новая клавиатура Matias оснащена тремя портами USB

    08:304

    Toshiba выпускает микросхемы TB6865FG и TB6860WBG для систем беспроводной зарядки : Партнером Toshiba по разработке систем беспроводной зарядки выступила компания Hanrim

    08:0010

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