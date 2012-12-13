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    13 декабря 2012

    Британские ученые разработали векторный видеокодек: Использование векторного представления помогает повысить степень сжатия видео

    22:4725

    Соотношение сторон экранов мониторов iiyama ProLite E1980SD равно 5:4: В мониторах серии iiyama ProLite E1980SD используются панели типа TN

    21:0117

    Еврокомиссия приняла обязательства Apple и четырех издательств, касающиеся цен на электронные издания: Расследование сомнительной практики Apple закончилось без штрафа

    20:005

    Появились изображения смартфонов Samsung GT-i9082 (Galaxy Grand DUOS) и GT-i8262D: Samsung GT-i9082 получил двухъядерный процессор, GT-i8262D — одноядерный

    19:308

    Представлено сетевое хранилище Drobo 5N: Цены на Drobo 5N стартуют с отметки $599

    19:051

    Pioneer Computers комплектует планшетный компьютер DreamBook V12 процессором Intel Celeron 847: Устройство за доплату можно оснастить встроенным модемом 3G

    18:379

    Жесткие диски Seagate Video 2.5 HDD рассчитаны на непрерывную эксплуатацию: В серию Video 2.5 HDD вошли модели объемом до 500 ГБ

    17:583

    Появились подробности о пьезоэлектрическом охладителе, созданном специалистами GE: Кулер DCJ справляется с охлаждением мобильного процессора Intel Core i7

    17:1029

    Nauticam выпускает подводный бокс для Nikon D600: Цена NA-D600 равна $3300

    15:416

    1by1 v.1.78 - миниатюрный бесплатный медиаплеер: Миниатюрный бесплатный медиаплеер

    13:50

    Acoustica v.5.0 Build 62 - программа для обработки и редактирования аудио-файлов: Программа для обработки и редактирования аудио-файлов

    13:15

    Яндекс.Диск доступен для iPad: Теперь владельцам этих планшетов будет удобно просматривать документы и фото с компьютера

    12:59

    Яндекс.Перевод — новый карманный переводчик для iPhone: Это — полноценный онлайн-переводчик, который поможет в деловой переписке, при чтении книг на языке оригинала

    12:56

    UMS от "Мегафона" объединяет социальные сети, sms и mms: Приложение позволяет абонентам «МегаФона» общаться через популярные мессенджеры, социальные сети и электронную почту, получать и отправлять обычные SMS и MMS через единый интерфейс

    12:51

    Обновление My WebMoney 1.4 для Android: Появилась возможность зарегистрироваться в системе WebMoney Transfer прямо из приложения

    12:49

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.4.15: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    12:40

    Free M4a to MP3 Converter v.7.1 - бесплатный конвертер в формат MP3: Бесплатный конвертер в формат MP3

    12:05

    HDDLife for Notebooks v.4.0.192 - программа мониторинга жестких дисков ноутбуков: Обновленная версия программы мониторинга жестких дисков ноутбуков

    11:30

    Microsoft: динамичное решение для динамичного бизнеса : В рамках бизнес-форума «Новая эра управления» компания Microsoft объявила о доступности в России новой версии ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012.

    10:55

    От Mac-троянцев к кибероружию: «Лаборатория Касперского» представила итоги и прогнозы 2012-2013 гг.: «Лаборатория Касперского» представила итоги и прогнозы 2012-2013 гг

    10:20

    Планшет Medion LifeTab S9714, построенный на платформе NVIDIA Tegra 3, поступил в продажу в Бельгии: Изделие оценено в 399 евро

    09:458

    Новые возможности Photoshop и принципиальное обновление версии Adobe Creative Cloud для рабочих групп: Adobe Systems Incorporated сообщила о принципиальном обновлении своего предложения Adobe Creative Cloud

    09:45

    ABBYY даёт новый импульс мобильному вводу данных с ABBYY Mobile Imaging SDK: Разработчики получили возможность интегрировать созданные ABBYY технологии обработки изображений в свои мобильные приложения, в том числе, в мобильные клиенты для корпоративных информационных систем

    09:10

    «Шелл» запускает новое приложение для мобильных устройств: В декабре 2012 года концерн «Шелл» запускает приложение для мобильных устройств Shell Mobile Motorist на русском языке.

    08:35

    Появились данные о 14 процессорах Intel Haswell для настольных ПК: Их выпуск ожидается во втором квартале 2013 года

    08:1554

    BiTMICRO начинает серийный выпуск корпоративных SSD maxIO: Первые модели SSD maxIO выполнены в виде карт расширения PCI Express

    08:006

    Геолокационный чат I-Am – включаем "социальный радар" на смартфоне: CityPatrol объявляет о выпуске новой версии приложения I-Am –геолокационного чата для устройств на базе Apple iOS и Android

    08:00

    Процессоры Intel Pentium 2030M и Core i3-3130M обнаружились в ноутбуках HP Pavilion g6: Тактовая частота новых моделей на 100 МГц больше их предшественников

    07:402

    Silicon Labs упрощает добавление усилителей класса D в 32-разрядные встраиваемые системы: Ознакомительный набор Class D ToolStick для микроконтроллеров Precision32 помогает реализовывать звуковые функции

    07:305

    Fuhu nabi XD — подростковый планшет с клавиатурой за $249: В конфигурацию nabi XD входит однокристальная система NVIDIA Tegra 3

    07:006

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