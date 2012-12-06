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    6 декабря 2012

    Выпуск процессоров Ivy Bridge, TDP которых составит 10-13 Вт, состоится в первом квартале 2013 года: В рамки 10 Вт TDP без ограничений укладывается пока только одна модель — Pentium 2129Y

    23:5949

    Микросхема-драйвер ISSI FxLED IS31FL3731 способна управлять 144 светодиодами одновременно: Микросхема-драйвер ISSI FxLED IS31FL3731 предназначена для бытовой и промышленной электроники

    22:013

    PLDA и GUC предлагают интегрировать PCI Express 3.0 в однокристальные мобильные платформы: На мощностях TSMC изготовлен первый 28-нанометровый контроллер PCI Express Gen 3, дополненный интерфейсом физического уровня

    21:17

    HP объявляет о переходе к единой архитектуре корпоративных систем хранения : Представлены новые платформы систем хранения данных HP

    20:485

    Вентилятор Prolimatech PT14015 имеет 17 лопастей: Диаметр 140 мм

    20:367

    Микроконтроллеры Microchip PIC32MX1 и MX2 на 25% превосходят своих предшественников по производительности: Микроконтроллеры Microchip PIC32MX, и MX2 поддерживают емкостные сенсорные панели и USB OTG

    20:15

    От замедления роста мировой рынок сотовых телефонов не смогла спасти даже популярность смартфонов: В этом году будет отгружено 717,5 млн. смартфонов

    19:5525

    Материнская плата Jetway HA21-85X рассчитана на процессоры AMD Trinity: В списке совместимых с Jetway HA21-85X — 10 процессоров

    18:336

    В будущем году Apple планирует собирать в США компьютеры одной из линеек Mac : Глава Apple подтвердил намерение компании собирать компьютеры в США

    18:0539

    IDC повторно повышает прогноз объема поставок планшетов на текущий и последующие годы: Чем вызван оптимизм аналитиков IDC?

    17:135

    На конференции в Дубае планировалось усилить государственное регулирование Интернета: Google собирает подписи в защиту свободного Интернета

    16:5928

    Емкость батареи мобильного зарядного устройства Gigabyte OTG G66B1 равна 6600 мА∙ч: Размеры мобильного зарядного устройства Gigabyte OTG G66B1 — 78,3 х 77,9 х 22,5 мм

    15:551

    В каталоге Antec появились процессорные системы жидкостного охлаждения Kuhler H2O 620 и 920: Модель Kuhler H2O 620 уже можно купить за $70

    13:204

    Tweak-7 v.1.0 Build 1160 - утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7: Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7

    11:30

    SynchPst for Outlook v.5.1.2.8 - программа для синхронизации данных между двумя папками в Outlook: Программа для синхронизации данных между двумя папками в Outlook

    10:55

    PureSync v.3.7.0 - бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий: Бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий

    10:20

    Gigabyte GV-N650WF2-1GI — вариант Nvidia GeForce GTX 650 с охладителем WindForce 2X и слегка разогнанным GPU : Тактовая частота GPU видеокарты повышена на 52 МГц в сравнении с эталоном

    09:541

    Hitman Pro v.3.7.0 Build 179 - утилита для борьбы с вирусными угрозами: Утилита для борьбы с вирусными угрозами

    09:45

    Nokia готовится к премьере смартфона Lumia 505 под управлением Windows Phone 7: Дебют устройства ожидается в течение пары недель

    09:1012

    С сайта далай-ламы злоумышленники распространяют троянцев : «Доктор Веб» информирует о распространении нескольких троянских программ с использованием взломанных злоумышленниками веб-сайтов

    09:10

    Mushkin анонсирует поставки первого в мире накопителя mSATA объемом 480 ГБ: Цена накопителя Mushkin MKNSSDAT480GB объемом 480 ГБ — $500

    09:008

    Появились официальные данные о характеристиках смартфона Oppo Find 5: Стоимость модели с 16 ГБ встроенной флэш-памяти в США составит $499 без привязки к контракту

    08:509

    Corel представляет CorelCAD 2013: Новейшая версия поддерживает файлы формата AutoCAD .DWG 2013, повышает производительность и расширяет функциональные возможности приложения для повышения точности проектирования.

    08:35

    Корпус для игрового ПК Thermaltake Versa G2 обходится без аляповатой декоративной панели: Передняя стенка корпуса Thermaltake Versa G2 прикрыта сеткой

    08:3010

    Онлайн-сервис MunSoft Online Recovery обеспечит бесплатное восстановление документов в обмен на обратную ссылку: "Мансофт", разработчик ПО для восстановления данных, представляет бета-версию онлайн-сервиса MunSoft Online Recovery

    08:00

    У Broadcom готовы первые в мире 28-нанометровые гетерогенные сетевые процессоры, использующие знания: В новых сетевых процессорах Broadcom используется технология NetRoute

    08:0011

    D-Link DAP-1320 позволяет улучшить покрытие домашней или офисной сети Wi-Fi: Для начала работы D-Link DAP-1320 достаточно нажать одну кнопку

    07:308

    Начались продажи клавиатуры Roccat Isku FX с поддержкой функции Talk FX: Talk FX использует подсветку клавиш для дополнительного погружения в игру

    07:008

    Опрос показал, что аппараты Samsung — самые популярные мобильные устройства в США: Отчет компании comScore

    03:2755

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