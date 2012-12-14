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    14 декабря 2012

    Ainol оснастила планшетный компьютер Novo 9 Firewire четырехъядерным CPU, дисплеем Retina и ОС Android 4.1.1 за $230: В основе аппаратной платформы новинки лежит однокристальная система Allwinner A31

    23:1551

    В Сеть просочились характеристики флагманских процессоров на архитектуре Haswell для ноутбуков: Четвертое поколение процессоров Intel Core для мобильных компьютеров возглавит модель Core i7-4930MX

    14:2520

    MediaTek MT6589 — первая в мире однокристальная система с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7: Однокристальная система MediaTek MT6589 предназначена для мобильных устройств

    13:2623

    MemInfo v.3.3 - бесплатная утилита, отображающая в системном трее текущую загруженность подсистемы памяти: Бесплатная утилита, отображающая в системном трее текущую загруженность подсистемы памяти

    13:151

    Micron начинает поставки микросхем памяти PCM плотностью 512 Мбит: К достоинствам PCM относится высокая скорость и малое энергопотребление

    12:468

    TweakNow WinSecret 2012 v.4.2.5 - программа для настройки скрытых параметров Windows: Программа для настройки скрытых параметров Windows

    12:40

    Microsoft Camera Codec Pack v.16.4.1734.1104 - пакет кодеков для камер Microsoft: Пакет кодеков для камер Microsoft

    12:05

    GOM Player v.2.1.47 – бесплатный медиаплеер: Бесплатный и достаточно удобный медиаплеер

    11:301

    Dropbox v.1.6.4 Final - мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище: Мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище

    10:551

    IObit SmartDefrag v.2.7.0 - бесплатный дефрагментатор под ОС Windows: Хороший бесплатный дефрагментатор под Windows

    10:20

    LaCie улучшила защищенную «флэшку» XtremKey: Устройство стало еще быстрее, еще выносливее

    09:576

    TuneUp Utilities 2013 v.13.0.3000 - программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС: Программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС

    09:451

    PDFMate Free PDF Merger v.1.04 - бесплатная программа для работы с PDF-файлами: Бесплатная программа для работы с PDF-файлами

    09:10

    В LSI верят в стремительный рост популярности ультрабуков и SSD в будущем году: Большинство контроллеров LSI выпускает компания TSMC

    09:0017

    Acer V360 — бюджетный смартфон под управлением Android 4.1: Аппарат получил двухъядерный CPU частотой 1 ГГц

    08:574

    27-дюймовый монитор Philips 271P4QPJK оценен в 570 евро: Разрешение ЖК-панели монитора составляет 1920 х 1080 точек

    08:4012

    Состоялся выпуск лечащей утилиты Dr.Web CureIt! 8.0: «Доктор Веб» сообщает о выпуске восьмой версии лечащей утилиты Dr.Web CureIt!

    08:352

    Пример производителей, оснастивших смартфоны пятидюймовыми дисплеями Full HD, оказался заразительным: В следующем квартале смартфоны с пятидюймовыми дисплеями Full HD выпустят компании Samsung, Sony, LG, Huawei и ZTE

    08:3059

    Kingston увеличивает объем портативного твердотельного накопителя Wi-Drive с интерфейсом Wi-Fi до 128 ГБ: Возможно одновременное подключение к Wi-Drive до трех мобильных устройств

    08:001

    Artensoft Photo Collage Maker v.1.2 - программа для создания коллажей и фотомозаик: Новая версия программы автоматически создает превосходные по детализации и цвету мозаичные коллажи и фотомозаики, которые сейчас могут сделать под заказ только два художника в мире

    08:00

    Valve планирует представить в 2013 году «компьютер для гостиной»: Valve собирается потеснить Sony и Microsoft на рынке консолей

    07:0014

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