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    21 декабря 2012

    Появились первые изображения планшета ASUS ME172V: Устройство будет выпущено в двух цветовых решениях: черном и белом

    23:474

    Spycam Pen Camera способна записать два часа видео в высоком разрешении: Spycam Pen Camera записывает звук, видео и фотографирует происходящее

    23:2513

    Корпус Chieftec Dragon DX-02B стал развитием модели Dragon DX: В корпусе Chieftec Dragon DX-02B можно установить до восьми карт расширения

    19:537

    В январе ожидается выход матового черного варианта смартфона Porsche Design P'9981 BlackBerry: Вероятно, черный Porsche Design P

    19:278

    Olympus обещает выпустить преемника камеры E-5, который будет рассчитан на объективы систем Micro Four Thirds и Four Thirds : Сроком выпуска преемника камеры Olympus E-5 назван 2013 год

    18:552

    TCL подготовила S850 — «самый тонкий смартфон в мире»: Новинка окажется на десятую часть миллиметра тоньше предыдущего рекордсмена — BBK Vivo X1

    17:4615

    В Бразилии выпустили iphone собственного производства: Бразильский iphone Neo One работает под управлением Android 2.3.4

    17:1914

    SteelSeries и Wargaming выпустят мышь и коврики для любителей игры World of Tanks: Поклонники танковых баталий смогут обзавестись тематически оформленными аксессуарами

    16:209

    Миниатюрный контроллер зарядного устройства для литий-ионной батареи Renesas R2A20057BM рассчитан на ток до 2 А: Увеличение тока заряда сокращает время зарядки

    15:57

    У Samsung готова технология проектирования и подготовки к выпуску чипов с 14-нанометровыми транзисторами FinFET: Samsung собирается выпускать 14-нанометровые однокристальные системы для мобильных устройств

    15:3714

    Системные платы Axiomtek NANO830 и NANO831 типоразмера nano-ITX построены на платформе Intel Cedar Trail : Продажи Axiomtek NANO830 и NANO831 компания обещает начать в феврале

    14:451

    Покупатель сможет выбрать черный или белый корпус Thermaltake Level 10 GTS: Корпуса Thermaltake Level 10 GTS относятся к категории mid-tower

    14:141

    Датчик изображения для смартфонов Aptina AR0835 снимает видео разрешением 6 Мп с кадровой частотой 60 Гц: Одновременно увидела свет модель Aptina AR0835HS

    13:463

    Nokia и RIM уладили все патентные споры, платить будет RIM: Финансовые подробности соглашения между RIM и Nokia не разглашаются

    13:117

    Европейские антимонопольщики считают, что Samsung использовала не те патенты в исках против Apple : Результаты расследования Еврокомиссии будут опубликованы до конца года

    12:5518

    NetShareWatcher v.1.5.7 - небольшая программа для мониторинга расшаренных ресурсов: Небольшая программа для мониторинга расшаренных ресурсов

    12:05

    PhraseExpress v.8.0.156 - бесплатная программа для ускорения ввода текста: Бесплатная программа для ускорения ввода текста

    11:30

    DirectX Happy Uninstall v.6.00 - утилита для полного удаления любых версий DirectX: Утилита для полного удаления любых версий DirectX

    10:558

    Universal USB Installer v.1.9.2.0 - утилита для создания загрузочных флэшек с Linux ОС: Утилита для создания загрузочных Linux-флэшек

    10:20

    Logitec LHR-DS05EU3 — разноцветные корпуса для HDD с возможностью объединения между собой: Новинки имеют четыре варианта цветового оформления

    09:598

    VirtualBox v.4.2.6 - бесплатная и качественная виртуальная машина: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    09:45

    Acer готовит бюджетный планшет Iconia B1: В основе новинки — однокристальная система MediaTek с двухъядерным CPU частотой 1,2 ГГц

    09:305

    ASTRA v.6.02 - программа для анализа конфигурации ПК: Программа для анализа конфигурации ПК

    09:10

    BenQ использует ЖК-панель типа AMVA в своем 27-дюймовом мониторе GW2760HS: Разрешение ЖК-панели невелико — 1920 х 1080 точек

    09:014

    Magma оценивает шасси расширения PE3R с тремя слотами PCI в $1499: Шасси расширения Magma PE3R можно подключить к настольному или мобильному ПК

    09:0025

    ASTRA32 v.3.02 - программа для анализа конфигурации ПК: Программа для анализа конфигурации ПК

    08:35

    В корпусе Rosewill Armor Evolution есть место для платы типоразмера E-ATX и 12 вентиляторов: Корпус Rosewill Armor Evolution относится к категории mid-tower

    08:306

    Внешний оптический привод LBD-PMF6U3HBKW с функцией записи дисков Blu-ray оснащен интерфейсом USB 3.0: Толщина внешнего оптического привода Logitec LBD-PMF6U3HBKW равна 12,8 мм

    08:004

    Корпорация Corel представляет CorelDRAW Graphics Suite X6 Small Business Edition на русском языке: Три лицензии последней версии мощного программного обеспечения для графического дизайна в одной коробке

    08:00

    Второй патент Apple в тяжбе с Samsung предварительно признан недействительным: USPTO предварительно признало патент № 7844915 недействительным

    07:0016

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