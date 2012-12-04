  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 декабря 2012

    USB-диски Apacer AH153 и AH137 выполнены в виде бамбукового стебля: Цвет корпуса Apacer AH153 — зеленый, Apacer AH137 — желтый

    23:594

    Планшет Toshiba Excite 10 SE с ОС Android 4.1 и экраном размером 10,1 дюйма оценен в $350 : Основой Toshiba Excite 10 SE служит платформа NVIDIA Tegra 3

    23:2613

    Qualcomm и Sharp хотят объединить в дисплеях технологии MEMS и IGZO: Опубликованы подробности соглашения между Qualcomm и Sharp

    22:301

    Низкопрофильный процессорный охладитель Akasa Nero LX предназначен для HTPC: Высота процессорного кулера Akasa Nero LX — 59 мм

    20:215

    Fuhu Nabi Jr. — детский планшет на базе Tegra: Планшет Fuhu Nabi Jr. оснащен пятидюймовым экраном

    19:411

    Getac обновляет ноутбук в защищенном исполнении B300: В конфигурацию Getac B300 включены процессоры Intel Core третьего поколения

    18:552

    Габариты портативной акустической системы Soundmatters foxLv2 aptX равны 142 х 56 х 36 мм: Цена портативной акустической системы Soundmatters foxLv2 aptX равна $199

    18:354

    LaCie оснащает внешние накопители d2 интерфейсами USB 3.0 и Thunderbolt : Ассортимент компании LaCie пополнился внешними накопителями d2 объемом 3 и 4 ТБ

    17:386

    Toshiba начинает продажи HDD форм-фактора SlimFITT со скоростью вращения шпинделя 10 500 об/мин: Жесткие диски объемом до 900 ГБ отвечают корпоративным требованиям

    16:1918

    На китайском сайте Dell замечен монитор UltraSharp U2413 с панелью типа AH-IPS и четырехпортовым концентратором USB 3.0: Размер экрана Dell UltraSharp U2413 равен 24 дюймам

    16:0410

    AMD официально представила серверные процессоры Opteron 4300 и 3300: Новинки уже доступны для заказа в составе серверов MD SeaMicro SM15000

    16:0311

    Серия корпусных вентиляторов be quiet! SilentWings 2 PWM включает четыре модели: be quiet! предлагает корпусные вентиляторы SilentWings 2 PWM типоразмера 80, 92, 120 и 140 мм

    15:551

    Штаб-квартира Nokia в Финляндии продана за 170 млн. евро: Финский производитель будет арендовать ранее принадлежавшую ему недвижимость

    15:1937

    Apple приостанавливает закупку компонентов для 13-дюймовых ноутбуков MacBook Pro : На складах у сборщика MacBook Pro уже есть достаточно компонентов

    14:3913

    На роль лидера рынка моноблочных ПК в этом году претендует Lenovo: Объем поставок моноблочных ПК в этом году оценивается в 13,2 млн. штук

    14:126

    Qualcomm поможет Sharp в разработке жидкокристаллических панелей для смартфонов: В обмен на инвестиции, Qualcomm получит примерно 5% акций Sharp

    13:563

    Aloaha PDF Suite v.5.0.214 - программа для создания качественных PDF-документов: Программа для создания качественных PDF-документов

    12:40

    Apple открывает iTunes Store в России и еще 55 странах мира: Теперь магазин iTunes Store доступен в 119 странах мира

    12:2437

    BatteryCare v.0.9.12.1 - утилита для оптимизации использования батареи в ноутбуках: Утилита для оптимизации использования батареи в ноутбуках

    12:05

    Active@ UNDELETE v.8.2 - программа для восстановления удаленных данных и потерянной информации: Программа для восстановления данных и информации

    11:30

    В Сети появилась информация о новом 7-дюймовом планшете MSI Enjoy 71: IPS и два ядра

    11:155

    AceMoney v.4.30 - органайзер для управления расходами личных денежных средств: Органайзер для управления расходами личных денежных средств

    10:55

    Foxit Reader v.5.4.4 - бесплатная программа для просмотра и печати документов PDF: Бесплатная программа для просмотра и печати документов в формате PDF

    10:20

    Velocity Micro представила компьютер Edge моноблочной компоновки: Минимальная стоимость компьютера — $799

    09:593

    TeamViewer v.8.0 - быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    09:45

    Aocos PX102 — доступная альтернатива ASUS Transformer: изделие построено на платформе Rockchip RK3066 и управляется ОС Android 4.1.1

    09:3013

    D3DGear v.4.16 Build 1522 - утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов: Утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    09:101

    Advanced HostMonitor v.9.34 - программа мониторинга доступности серверов: Новая версия программы мониторинга доступности серверов

    08:35

    VIA Labs скоро представит двухканальные контроллеры серии VL752 для флэш-накопителей с интерфейсом USB 3.0 : Контроллеры VIA VL752 будут поддерживать флэш-память типа NAND, выпускаемую по нормам 19, 20 и 21 нм

    08:002

    GrooveMixer превращает Android-устройство в хип-хоп драм-машину: Теперь пользователи могут делать наброски музыкальных композиций в стиле хип-хоп и дабстеп на лету

    08:00

    ASUS Zenbook UX52VS: подробные спецификации: Теперь нет никаких сомнений в том, что в ноутбуке используется ЖК-панель типа IPS

    07:5513

    Компания GeneralTouch представила новую технологию сенсорного ввода — Projected Infrared Touch: PIT позволяет распознать до 32 одновременных прикосновений

    07:3013

    20-дюймовый монитор Sharp LL-S201A поддерживает сенсорный ввод пальцами и пером: Монитор Sharp LL-S201A распознает до десяти одновременных прикосновений

    07:0012

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018