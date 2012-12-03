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    3 декабря 2012

    Getac обновила лёгкий защищённый ноутбук S400: $1700

    21:423

    Подогревая флэш-память, специалисты Macronix смогли увеличить ее ресурс до 100 млн. циклов перезаписи: Один из основных недостатков флэш-памяти может быть устранен?

    18:2730

    В платах для разработчиков ODROID-U и ODROID-U2 за $69 и $89 используются процессоры смартфонов Samsung Galaxy S III и Galaxy Note II: Размеры плат ODROID-U и ODROID-U2 — 48 x 52 мм

    14:2832

    Выход серии 3D-карт AMD Radeon HD 8000 ожидается во втором квартале 2013 года: Чем вызван перенос сроков выпуска AMD Radeon HD 8000?

    13:5524

    Download Accelerator Plus v.10.0.4.9 - бесплатный функциональный диспетчер закачек: Бесплатный функциональный менеджер закачек

    13:15

    GoodSync v.9.3.8.5 - утилита для синхронизации данных между различными устройствами: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    12:401

    В 24-дюймовых мониторах iiyama ProLite B2481HS и E2481HS используются панели типа TN: Отличительная особенность модели ProLite E2481HS заключается в наличии регулируемой подставки

    12:285

    Free Ringtone Maker v.2.4.0.918 - бесплатная программа создания рингтонов: Бесплатная программа создания рингтонов

    12:051

    SMS-сообщениям исполнилось 20 лет: Первое в мире SMS-сообщение состояло из двух слов

    11:5013

    FrostWire v.5.5.0 - P2P-программа для обмена файлами: Качественная программа для обмена файлами в сети

    11:30

    HyperSnap-DX v.7.21.00 - утилита для захвата изображений из Windows и многих игр: Утилита для захвата изображений из стандартных приложений Windows и многих игр

    10:55

    Приложения Skype для iPhone и iPad пользователи скачали более 120 миллионов раз: Каждый третий обладатель iPhone и iPad хотя бы раз в месяц пользуется Skype

    10:501

    Springpad 3.2.5 — онлайн-блокнот для Android: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    10:46

    Speccy v.1.19 - утилита для сбора детальной информации об программно-аппаратном обеспечении ПК: Утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК

    10:20

    Корпус для ПК SilverStone RL04 рассчитан на платы типоразмера microATX и ATX: Габариты корпуса SilverStone RL04 — 220 х 480 х 523 мм

    09:5513

    Крупнейшая конференция Microsoft в России завершилась: Главную технологическую конференцию Microsoft в России посетили около3 000 специалистов из России и стран СНГ, более 60 000 человек посмотрели онлайн-трансляцию мероприятия

    09:45

    Через год каждый второй флэш-накопитель будет оснащаться USB 3.0: Контроллеры USB 3.0 для флэш-накопителей выпускаются по нормам 55 нм и более

    09:4517

    Новый WinZip 17 представлен в России: Новый архиватор получил поддержку таких популярных сетевых хранилищ, как SkyDrive, Google Drive и Dropbox, а также соцсетей Facebook, LinkedIn и Twitter, что сделает распространение файлов через интернет ещё более простым и удобным

    08:00

    Fujifilm откладывает начало поставок объективов XF 14mm f/2.8 на январь: Отложить выпуск XF 14mm f/2.8 пришлось из-за высокого спроса на объектив XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS

    07:00

    Обновился плеер Songbird 2.4 для Android: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    01:48

    Яндекс.Музыка проигрывает файлы из Яндекс.Диска: В Яндекс.Музыке также открылось радио

    01:41

    Вышли Skype 4.2 для iPhone и iPad : Теперь вы можете создать учётную запись Skype при помощи приложения, установленного на вашем смартфоне или планшете

    01:34

    ABBYY Lingvo 3.0 для Android работает на планшетах: Теперь пользователю не нужно искать историю переводов в отдельном разделе

    01:30

    Пользователям смартфонов угрожает вредоносная рассылка через ICQ: Эта мошенническая схема не является новой

    01:28

    Новости Mail.Ru доступны для всех популярных мобильных платформ: Обладатели планшетов на Win8 и смартфонов в любой момент могут узнать о событиях в мире

    01:25

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