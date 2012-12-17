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    17 декабря 2012

    Серия GPU AMD Radeon HD 8000M под условным наименованием Solar System будет представлена на CES 2013: GPU AMD Radeon HD 8000M будут выпускаться по нормам 28 нм

    21:3814

    Корпус Xigmatek Talon имеет небольшой дифферент на нос: Модель категории mid-tower стала первой в новой линейке корпусов Stealth

    18:4524

    iPad mini второго поколения возможно получит экран с разрешением 2048 х 1536 пикселей: Плотность 336 пикселей на дюйм

    18:4221

    HTC не будет выпускать смартфон с большим экраном и Windows Phone 8: Microsoft Windows Phone 8 поддерживает меньшее максимальное разрешение, чем Google Android

    17:3811

    Твердотельный накопитель Kingfast K25 Ultra предназначен для кэширования : Цена твердотельного накопителя Kingfast K25 Ultra объемом 32 ГБ равна $58

    16:506

    Norman Malware Cleaner v.2012.12.16 - бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО: Бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО

    15:35

    Cisco собирается продать Linksys: Cisco готова потерять на продаже Linksys, лишь бы уйти из потребительского сегмента

    15:066

    HDClone Free Edition v.4.2.2 - бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК: Бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК

    15:00

    Мобильный GPU серии AMD Radeon HD 8000 замечен в описании одного из ноутбуков ASUS: Выход мобильных GPU серии AMD Radeon HD 8000 не за горами?

    14:455

    PhotoFiltre v.7.1.0 - простой, но удобный графический редактор: Небольшой простой, но удобный графический редактор

    14:25

    IsoBuster Pro v.3.1 - удобная программа для записи дисков: Удобная программа для записи дисков

    13:50

    ISO Workshop v.3.8 - бесплатная программа для конвертирования данных в ISO-образы и записи дисков: Бесплатная программа для конвертирования данных в ISO-образы и записи дисков

    13:15

    Image Tuner v.3.7 - утилита для пакетной обработки графических файлов: Утилита для пакетной обработки графических файлов

    12:40

    AusLogics BoostSpeed v.5.5.0.0 - утилита для настройки ОС Windows: Утилита для настройки ОС Windows

    12:05

    Auslogics Registry Defrag v.6.5.0.0 - утилита для дефрагментации системного реестра Windows: Утилита для дефрагментации системного реестра операционных систем Windows

    11:30

    VLC Media Player v.2.0.5 - программа для трансляции потокового видео по локальной сети: Программа для трансляции потокового видео по локальной сети

    10:55

    Россия в числе более чем 100 стран мира подписала новую версию Регламента международной электросвязи: В Объединенных Арабских Эмиратах завершила работу Всемирная конференция по международной электросвязи 2012 года (ВКМЭ-12)

    10:202

    Услуга переносимости мобильного номера появится в России в следующем году: В третьем чтении Госдума одобрила законопроект о введении в России принципа переносимости мобильных номеров

    09:45

    Вышел новый Panda Cloud Antivirus 2.1 с технологиями защиты от эксплойтов: Защита от эксплойтов нейтрализует вредоносные программы, использующие уязвимости «нулевого дня» в легитимных приложениях. Специальное новогоднее предложение: скидка 50% на Panda Cloud Antivirus Pro

    09:10

    Агент Mail.Ru: больше функций для J2ME: Прошел ряд обновлений для Агента Mail.Ru для платформы J2ME

    08:35

    Названы цены процессоров Intel Atom S1269, S1279 и S1289 (Briarwood): Процессоры Intel Atom S1269, S1279 и S1289 поддерживают Hyper-Threading и виртуализацию

    08:0011

    Apple удваивает заказ на дисплеи для iPad mini: Apple увеличила заказ на дисплеи для iPad mini до 12 млн. штук

    08:0035

    AMD упрощает программирование архитектуры гетерогенных систем с помощью APP SDK 2.8 и единого набора инструментов разработчика: Новые инструменты, комплексы и библиотеки для разработчиков упрощают программирование гетерогенных вычислительных систем на платформах AMD

    08:00

    Amimon собирается лицензировать желающим технологию WHDI: На CES 2013 будет показано беспроводное подключение сенсорного дисплея к системе под управлением Windows 8

    07:30

    Доля оптических накопителей в доходе Lite-On IT существенно уменьшится уже в ближайшие годы: К 2015 году продажи оптических накопителей должны составить лишь 30% оборота Lite-On IT

    07:0023

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