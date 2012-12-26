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    26 декабря 2012

    Смартфон Sony Yuga C660X будет представлен как Sony Xperia Z: Смартфон Sony Xperia Z будет представлен на CES 2013

    20:1716

    Тайваньские ученые создали однокристальную систему, работающую при напряжении питания 0,6 В: Микросхемы, работающие от 0,6 В, пригодятся в мобильных системах

    20:1010

    Toshiba выпускает высокочувствительный датчик изображения разрешением 20 Мп с обратной засветкой: Датчик Toshiba TCM5115CL формата 1/2,3 дюйма предназначен для фотокамер

    16:5125

    Transcend JetFlash 520 — тонкий и влагозащищенный USB-накопитель: Максимальный объем «флэшки» — 32 ГБ

    16:0812

    Стратегически важный патент на разъем для миниатюрных карточек SIM достался Apple: Патент, полученный Apple, касается всех миниатюрных карточек SIM, а не только самых маленьких карточек 4FF

    15:5730

    Team окрашивает миниатюрные флэш-накопители C126 в яркие цвета: Накопители Team C126 оснащены интерфейсом USB 2.0

    15:403

    Springpad 3.2.6 — онлайн-блокнот для Android: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    14:00

    Яндекс.Диск можно использовать для мобильного переезда: Сервис, который поможет легко и быстро совершить переезд со старого телефона на новый смартфон

    13:33

    Evernote Food 2.01 для iOS сохраняет впечатления о блюдах и вкусах: Программа позволяет сохранять все ощущения, мысли, впечатления и воспоминания, связанные с едой.

    13:29

    Translate.Ru для iOS дает возможность делиться переводом: Аналог этой функции есть на основном сервисе

    13:20

    Вышла новая версия WebMoney Keeper Mobile 3.0.28 для Android: В ней появилась возможность добавления кошельков

    13:16

    Ожидается, что в конце февраля Intel покажет новую платформу для смартфонов и 14-нанометровые процессоры Atom: Подходящим случаем для дебюта новой платформы является мероприятие Mobile World Congress 2013

    12:4420

    Журнал Newsweek прекращает выходить в печатном виде: Представитель «большой тройки» американских еженедельников должен измениться, чтобы выжить

    12:2023

    Parted Magic 2012-12-25 - бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК: Бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК

    12:05

    Следующий год пройдёт под знаком дешёвых 7-дюймовых брендовых планшетов: Lenovo и Samsung выжидают

    11:426

    UnHackMe v.5.9.9 Build 413 - программа для удаления руткитов из системы: Программа для удаления некоторых руткитов

    11:30

    Pdf995 v.11.7 - бесплатная утилита для создания PDF-документов: Бесплатная утилита для создания PDF-документов

    10:55

    YUMI v.0.0.8.3 - бесплатная утилита для создания мультизагрузочных флэшек: Бесплатная утилита для создания мультизагрузочных флэшек

    10:20

    Sumatra PDF v.2.2 - небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов: Небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов

    09:451

    Orbit Downloader v.4.1.1.13 - бесплатный диспетчер загрузок с поддержкой популярных браузеров: Бесплатный менеджер загрузок с поддержкой популярных браузеров

    09:10

    Правительство Москвы представило приложение «Мобильная приемная» для Windows 8: Благодаря мобильному приложению для Windows 8 от Microsoft, теперь жители столицы могут напрямую обращаться в Правительство Москвы

    08:35

    ABBYY TextGrabber + Translator – распознавание и перевод текста для Android-устройств: ABBYY объявляет о выходе приложения ABBYY TextGrabber + Translator для Android

    08:00

    В следующем квартале начнутся продажи пятидюймового смартфона Oppo Find 5 с 32 ГБ флэш-памяти: В первом квартале 2013 года смартфон Oppo Find 5 появится в Европе и Японии

    08:0015

    Toshiba выпускает микросхемы коммутаторов PCI Express 3.0 TC7PCI3412MT и TC7PCI3415MT: Пропускная способность микросхем коммутаторов PCI Express 3.0 Toshiba TC7PCI3412MT и TC7PCI3415MT равна 8 Гбит/с

    07:302

    Доля AMOLED в сегменте панелей малого и среднего размера к 2015 году более чем удвоится, уверены эксперты NPD DisplaySearch: В этом году объем поставок панелей OLED достигнет 191 млн. штук

    07:004

    Планшет Nexus 10 обзаведётся своей док-станцией: Замечена на видео

    02:19

    ASUS формирует альянс облачных вычислений в сфере медицины: ASUS и Show Chwan Health Care System создают альянс облачных вычислений в сфере здоровья

    00:082

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