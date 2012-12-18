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    18 декабря 2012

    Corsair добавляет в серию CX четыре блока питания с комбинированными кабельными системами: Список новинок включает модели CX430M, CX500M, CX600M и CX750M

    21:578

    Появились первые подробности о 3D-картах серии AMD Radeon HD 8000M: Выход 3D-карт серии AMD Radeon HD 8000M ожидается в первом квартале 2013 года

    21:3511

    Samsung рассекретила смартфон Galaxy Grand: Аппарат будет представлен в двух версиях: с поддержкой двух SIM-карт или одной

    19:2019

    SoC Intel, возможно, не будут поддерживать дискретные видеокарты: Не хватит линий PCI Express

    18:5713

    Толщина ультрабука NEC LaVie X, оснащенного дисплеем диагональю 15,6 дюйма, составляет 12,8 мм: Аппарат не имеет ни встроенного оптического привода, ни адаптера Ethernet

    18:4123

    NetSetMan v.3.5.2 - программа для быстрой смены сетевых профилей: Программа для быстрой смены сетевых профилей

    14:251

    aTunes v.3.0.0 - бесплатная программа для воспроизведения MP3 с набором дополнительных возможностей: Бесплатная программа для воспроизведения MP3 с набором дополнительных возможностей

    13:501

    Чипы NVIDIA Tegra 4 покажут на CES 2013: Версии Wayne и Grey

    13:2421

    Sandboxie v.3.76 Final - специальное дополнение для повышения безопасности работы других программ: Дополнение для веб-браузеров для повышения безопасности работы

    13:15

    Vuze v.4.8.1.0 - P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет: P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет

    12:40

    Notepad++ v.6.2.3 — удобный и качественный бесплатный текстовый редактор: Удобный и качественный бесплатный текстовый редактор

    12:051

    Media Player Classic – Home Cinema v.1.6.5 - простой и удобный медиаплеер: Отличный, удобный и бесплатный медиаплеер

    11:30

    Process Hacker v.2.29 - утилита для управления процессами и сервисами в Windows: Мощная бесплатная утилита для управления процессами и сервисами Windows

    10:55

    Comodo Dragon v.23.2 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    10:20

    Бюджетный смартфон Nokia Lumia 505 под управлением Windows Phone 7.8 представлен официально: Аппарат получил одноядерный процессор частотой 800 МГц

    09:5926

    «Лаборатория Касперского» и МТС объединят усилия для противодействия киберугрозам: «Лаборатория Касперского» и МТС объединят усилия для противодействия киберугрозам

    09:45

    В основе мини-ПК Giada Q10 и Q11 лежат однокристальные системы Alwinner A10: Оба компьютера работают под управлением ОС Android 4.0

    09:3013

    Agnitum выпускает новую продуктовую линейку Outpost 8: Новая версия Outpost Pro 8 включает в себя полностью переработанный интерфейс, поддержку Windows 8 и новые механизмы по обеспечению безопасности

    09:10

    Thermaltake представила корпуса Versa G1 и Versa G2: Изделия рассчитаны на установку 3D-карт длиной до 320 мм

    09:069

    Подводный бокс Nauticam NA-NEX5R предназначен для камеры Sony NEX-5R : Бокс Nauticam NA-NEX5R выдерживает погружения на глубину до 100 м

    09:003

    iMafia2 – играем в мафию по сети на iPhone и iPad: ООО "Мафия" представило приложение iMafia2

    08:35

    Начались продажи водоблоков EK-FC660 GTX и EK-FB ASUS C5F-Z: Цена водоблока EK-FC660 GTX равна 80,95 евро

    08:001

    "Три Медведя: Чудо книжка" – интерактивная сказка, в которой можно быть не только читателем, но и участником: AmayaKids создала интерактивную книгу-приложение "Три Медведя: Чудо книжка"

    08:00

    Итоги Всемирной конференции по международной электросвязи 2012 года в Дубае: Принята новая редакция Регламента международной электросвязи

    08:005

    Действия Intel заставили производителей контроллеров переключить внимание на концентраторы USB 3.0: Поддержка USB 3.0 на уровне платформы сокращает потребность в хост-контроллерах

    07:008

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