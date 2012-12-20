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    20 декабря 2012

    Обновлен клиент Google+ 4.0 для iOS: В последней версии приложения появилась возможность добавлять записи и комментарии с устройства

    22:05

    Крохотная «флэшка» Patriot имеет длину всего 18 мм: Масса 1,5 г

    21:1512

    Samsung покажет на CES два гибких экрана диагональю 5,5 и 55 дюймов: 5,5 и 55 дюймов

    19:2127

    Cisco работает над созданием «первого в мире интеллектуального подключенного автомобиля» : К 2015 году такой автомобиль может стать полнофункциональным узлом коммуникационной сети

    18:3319

    Samsung инвестирует 3,9 млрд долларов в расширение производства на заводе в Техасе: Займёт пол года

    18:115

    В первом квартале 2013 года Intel выпустит четыре мобильных процессора Celeron поколения Ivy Bridge: 17 и 35 Вт

    17:283

    Блоки питания Corsair VS мощностью от 350 до 650 Вт относятся к бюджетному сегменту: Самый доступный блок питания серии Corsair VS стоит $40

    17:253

    Представлена 3D-карта Sapphire HD 7870 XT with Boost : 3D-карта Sapphire HD 7870 XT with Boost оснащена кулером Dual-X

    16:205

    GammaTech начинает продажи трансформируемого ноутбука в защищенном исполнении Durabook U12Ci: GammaTech Durabook U12Ci в базовой конфигурации стоит $999

    13:133

    Популярная P2P-программа для обмена файлами - µTorrent - пополнилась рекламой: В µTorrent появилась реклама

    12:409

    Консорциум, организованный «патентными троллями», покупает 1100 патентов Kodak за 525 млн. долларов: Патенты Kodak достанутся Intellectual Ventures, Apple и еще дюжине компаний

    12:3524

    Microsoft увеличила бесплатный пробный период Office 365 до 90 дней: Microsoft предложила малому бизнесу бесплатный пробный период на тестирование Office 365 длительностью 90 дней вместо стандартных 30

    12:05

    Microsoft получила сертификаты на SharePoint Server 2010 c SP1 и Lync Server 2010: «Майкрософт Рус», ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ» и ООО «Сертифицированные информационные системы» объявляют о сертификации Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) новых продуктов

    11:30

    Dr.Web: новый троянец закрывает доступ к сайтам: «Доктор Веб» предупреждает о распространении нового представителя семейства вредоносных программ Trojan.BrowseBan

    10:553

    Программы-вымогатели приносят преступникам миллионы долларов в год: Новое исследование компании Symantec рассказывает о функционировании стремительно растущего класса кибератак

    10:20

    Вышло бесплатное онлайн-приложение ABBYY Lingvo для Windows 8: Приложение является клиентом к облачному сервису ABBYY Lingvo и совместимо со всеми видами устройств с ОС Windows 8

    09:451

    "Ай-Теко" объявляет о запуске первого в России публичного облака, полностью построенного на свободном ПО: "Ай-Теко" объявляет о запуске первого в России публичного облака

    09:10

    Toshiba анонсирует карты памяти CompactFlash Exceria Pro 2, способные развить скорость записи 150 МБ/с: Карты памяти Toshiba CompactFlash Exceria Pro 2 предназначены для зеркальных камер

    09:001

    Symantec опубликовала прогноз киберугроз на 2013 год: Symantec опубликовала прогноз тенденций в мире кибербезопасности на 2013 год

    08:35

    Volvo и Ericsson подключают автомобиль к «облаку»: Концепция «облачного автомобиля» будет реализована в новых моделях Volvo

    08:0016

    Компания ARinteg представляет новое решение для защиты конфиденциальной информации: Портфель решений компании ARinteg дополнился программным продуктом компании InfoWatch

    08:00

    Глава Cisco попытался заглянуть в будущее и увидел там «Всеобъемлющий Интернет»: Джон Чемберс дал прогноз развития высоких технологий на ближайшее десятилетие

    07:0011

    IBM представила список инноваций, которые ждут нас в следующие пять лет: Инновации в области осязания, зрения, слуха и обоняния

    01:2224

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