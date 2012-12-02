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    2 декабря 2012

    Logic Instrument Fieldbook A2 — защищенный планшетный компьютер на платформе Intel Cedar Trail: Корпус планшета обеспечивает защиту «внутренностей» согласно американскому военному стандарту MIL-STD-810G и рейтингу IP65

    18:209

    Zopo выпустит смартфон Leader Max с экраном диагональю 5,7 дюйма разрешением 1920 х 1080 точек: Основой устройств послужит четырехъядерная SoC MediaTek MT6589

    16:5140

    Globalfoundries рассчитывает начать пробный выпуск 14-нанометровой продукции уже в следующем квартале: На первых пластинах 14nm-XM будут собраны тестовые проекты разных заказчиков

    15:559

    Kupa X12 — Wintel-планшет со временем автономной работы 10 часов: Изделие уже можно приобрести в Германии

    15:4515

    Ассортимент Gigabyte пополнился корпусами для ПК GZ-F2 и GZ-F5: Корпуса для ПК Gigabyte GZ-F2 и GZ-F5 относятся к начальному уровню

    15:2713

    Скоро в продаже появится док-станция для планшета Nexus 7: Стоимость $41

    12:258

    SIIG начинает продажи адаптера Gigabit Ethernet для порта USB 3.0: Цена SIIG USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter — $50

    08:0014

    Intel согласится выпускать процессоры для Apple iPhone, если Apple перейдет на процессоры Intel в iPad?: Чтобы отказаться от услуг Samsung по выпуску процессоров, компания Apple готова на многое

    07:3053

    Уровень шума, создаваемый кулером 3D-карты ELSA GeForce GTX 680 S.A.C., не превышает 26 дБА: В Японии продажи 3D-карты ELSA GeForce GTX 680 S.A.C. начинаются 8 декабря

    07:008

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